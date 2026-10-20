У Трампа гальмують передачу Україні ракет для Patriot – WP

Адміністрація американського президента не схвалила передачу Україні необхідних ракет-перехоплювачів до Patriot. Очільник Пентагону Піт Гегсет офіційно не відхилив запити, але не виконав потрібних кроків для затвердження.

Водночас міністр оборони США продовжує погоджувати деяку іншу допомогу Києву. Про це пише The Washington Post.

Що відомо про гальмування допомоги?

Видання зазначає, що частина ракет-перехоплювачів надходить від третіх країн. Для відправки зброї обов'язково потрібний офіційний дозвіл американського оборонного відомства. Про це розповіли американський посадовець та три поінформовані джерела.

Складність ситуації пов'язана з тим, що перехоплювачі виготовляють безпосередньо у США та експортують за кордон за спеціальними угодами. Згідно з цими домовленостями, передача техніки чи боєприпасів іншим державам вимагає обов'язкового погодження від Вашингтона.

Співрозмовники WP сказали, що Гегсет офіційно не відхилив передачу ракет-перехоплювачів Києву. Водночас глава Пентагону не виконав необхідні кроки для затвердження.

Зазначимо, що у понеділок, 19 жовтня, президент України провів онлайн-розмову із сенаторами від обох партій та закликав їх чинити тиск на Дональда Трампа, щоб відновити постачання зброї та обмін даними. Володимир Зеленський звернув увагу на обмеження супутникових систем Starlink і Starshield, припинення інформування щодо запусків російської балістики, а також відсутність згоди на передачу ракет для Patriot.