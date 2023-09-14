Повірте Україні: депутати Бундестагу закликали Шольца передати Києву ракети Taurus
Джерело:Tagesschau
Шольц все ще боїться передавати Україні далекобійні ракети. Тим часом у Бундестазі закликають канцлера до рішучих кроків.
У німецькому парламенті хочуть бачити сміливі дії від Шольца. Там не вперше просять канцлера надати Україні далекобійну зброю, а цього разу навіть написали йому "благального" листа.
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Лист із побажаннями
Депутати Бундестагу звернулися до канцлера Німеччини листом, в якому закликали не вагатися і, зрештою, передати Україні такі бажані далекобійні ракети Taurus.
Лист підписали Марі-Агнес Штрак-Циммерманн від партії "Вільні демократи", Антон Гофрайтер від "Зелених" та Андреас Шварц від СДПН.
За словами політиків, ракети Taurus суттєво допоможуть Україні у відсічі російській агресії.
Також депутати наголосили, що Україні слід вірити. Якщо Київ заявив, що німецька зброя не буде ним використовуватися на території Росії, то немає підстав сумніватися у тому, що цієї обіцянки вони дотримуються.
Крім передачі Taurus, у Бундестазі наполегливо рекомендують Шольцу продовжити постачання ППО, снарядів, медичного обладнання та бронетехніки, а також надати запчастини до вже переданого озброєння та забезпечити йому належний ремонт.
Багатостраждальні Taurus та нерішучий Шольц: що відомо
- У Бундестазі раніше вже заявляли, що Олаф Шольц – єдина людина, яка блокує постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це говорила керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, зазначаючи, що вагання канцлера коштує українцям життя.
- Сам Шольц звинувачення у нерішучості відкидає. Політик каже, що кожне рішення про передачу того чи іншого озброєння має бути добре зважене.
- Днями очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання щодо передачі німецьких далекобійних ракет Taurus просувається вперед.
- Аналітики вважають, що змінити позицію Шольца зможе Байден, якщо погодиться передати Україні ракети ATACMS.
- Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення про передачу Україні Taurus жодним чином не залежить від надання їй ATACMS.