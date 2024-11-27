"На завтра – ні": чи наважаться союзники передати далекобійну зброю Україні

Україна дійсно може отримати далекобійну зброю від союзників, як-от ракети Tomahawk. Втім, це трапиться аж ніяк не завтра.

Таким припущенням з 24 Каналом поділився дипломат та ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що надання зброї трапиться поволі.

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"Поступово будемо мати те, що потрібно, і доволі впевнено", – підкреслив Огризко.

Україна дійсно може отримати далекобійну зброю

Адміністрація Байдена все-таки вирішила увійти в історію з піднятою головою. Чинний президент США під кінець своєї політичної кар'єри продемонстрував силу, надавши Україні дозвіл на удари західною зброєю по Росії.

Чи отримаємо зараз ракети Tomahawk? Будьмо реалістами, на завтра – ні,

– припустив Володимир Огризко.

Якщо Україна продовжить отримувати зброю від США, Франції, Великої Британії, а Німеччина нарешті надасть добро на постачання ракет Taurus, що цілком може статися в кінці лютого 2025 року, це все в сумі дасть непогані можливості на полі бою.

Цікаво! Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликала надати Україні далекобійні ракети.

Як відомо, далекобійні ракети Tomahawk є частиною секретного Плану перемоги Володимира Зеленського. Глава держави запросив їх у Вашингтону.