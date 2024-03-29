Скільки "Цирконів" Росія може випустити по Україні: Черник оцінив можливість раптової атаки

Російські окупанти під час обстрілів Києва, ймовірно, використали гіперзвукову ракету "Циркон". Вона є новою розробкою ворога, яку нібито не може збити жодна система ППО. Насправді ракети, які летіли на столицю, були знешкоджені.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що Росія справді може масово атакувати Україну "Цирконами". Однак раптовою така атака вже не буде.

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Скільки таких ракет можуть випустити за раз

Якщо вже відбулося застосування такої зброї, то з українського боку точно триває аналіз і підрахунок всіх можливих алгоритмів для ударів. Ймовірно, пускові установки для цих ракет зосереджені на Кримському півострові.

Це не є чисельне угруповання. Наприклад, "Іскандерів" нараховували десь до 140, але жодного разу не було підтверджено, що є залп у всі 140 ракет. Якщо одномоментних пусків "Цирконів" буде 3 – 4, ну максимум 10, то це для нашої протиповітряної оборони посильна ціль,

– зауважив Петро Черник.

Він додав, що не можна на 100% стверджувати, що якщо полетить 10 ракет, то всіх їх зіб'ють, але досягти показника 6 –7 є цілком можливо. Системи Patriot дуже добре працюють. Якість своєї роботи вони вже продемонстрували.

Що відомо про ракети "Циркон"