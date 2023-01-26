Ракети вже залетіли на територію України, – Кім

Росіяни здійснюють масований ракетний удар по Україні 26 січня 2023 року. Уже відомо, що вороже озброєння залетіло на територію нашої держави.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Тож закликаємо вас не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях до відбою.

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В Україну залетіли "Калібри"

Глава ОВА зазначив, що на територію України залетіли російські ракети. За його словами, мовиться про щонайменше 2 – у напрямку північного заходу через Миколаївську область. У телеграм-каналі monitor зауважили, що мовиться про "Калібри". Не виключено, що це ті самі, про які попереджала зранку в ефірі речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Про ворожі ракети у повітряному просторі України попередив також глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він також нагадав про те, що в мережу ні в якому разі не можна викладати фото та відео з роботою ППО.

Невдовзі monitor оновив інформацію. За даними моніторингового каналу, ракети летять у напрямку Дніпропетровщини та Вінниччини. Зауважимо, що о 08:23 з'явилися повідомлення про вибухи на Миколаївщині. Згодом стало відомо про те, що в області працює ППО, а також українська авіація.

О 08:29 Віталій Кім зазначив, що над областю летить ще три ворожі ракети. Тож він вкотре закликав мешканців області не покидати укриттів.