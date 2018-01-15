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Ракети долетять і до Белграда, – японський прем'єр-міністр застеріг сербів про загрозу від КНДР

22:54, 15 січня 453 Читать новость на русском
Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе
Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе / Фото з вільних джерел

Виступаючи перед журналістами в Сербії прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зауважив, що ракети КНДР долетять і до Белграда.

Про це повідомляє інформаційне агентство Regnum.

Японський прем'єр в понеділок, 15 січня, в рамках візиту в країни Східної Європи і на Балкани, побував в Сербії. На зустрічі з журналістами політик назвав Сербію "ключовою країною" для забезпечення стабільності в регіоні. Також він сподівається на укріплення двосторонніх зв'язків між Японією та Сербією.

Крім того, Сіндзо Абе заявив, що сербам слід побоюватися ядерної загрози Північної Кореї. За його словами, балістичні ракети можуть долетіти і до Белграда.

Варто зазначити, що в ході свого візиту Сіндзо Абе відвідав Естонію, Литву та Латвію. У вівторок, 16 січня, прем'єр-міністр Японії планує відвідати Румунію.

Теги: Новини політики КНДР Ядерна безпека Сербія Японія
Джерело: 24 Канал
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