Цілком імовірно, що вночі буде ще ракетний удар, – "Флеш"

Росія готує ракетний удар по Україні. Куди саме противник спрямує свої снаряди, достеменно невідомо.

З ночі і цілий день 13 травня ворог масовано б'є по Україні. Ця атака, ймовірно, триватиме ще до обіду 14 травня. Таке припущення в ефірі телемарафону зробив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Якого удару від ворога чекати у найближчий час?

За словами Бескрестнова, уночі, вранці та вдень 14 травня Україну знову перебуватиме під російськими ударами.

"Флеш" припустив, що уночі буде ракетний удар.

Ми досі не знаємо, яка буде ціль у росіян. Це, можливо, теж буде Західна Україна, можливе буде комбінована атака на Центральну Україну і Західу Україну,

– зазначив радник міністра оборони.

Володимир Зеленський теж попередив про ракетну небезпеку. Президент повідомив, що за даними української розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України.

Наші воїни захищають Україну, але очевидна мета Росії – перенавантажити ППО і спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями,

– наголосив глава держави.

У своїй заяві політик також пов'язав одну з найдовших масованих російських атак проти України 13 травня з візитом президента США у Китай.

На думку президента, Росія хоче "зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла".

За словами Зеленського, від початку доби окупанти запустили по різних регіонах України щонайменше 800 російських дронів.

Росія застосувала нову тактику під час масованої атаки

13 травня Росія масовано атакувала Україну, а основний удар припав на західні області. Під час атаки ворог застосував нову тактику запуску "Шахедів". Як пояснив фахівець із РЕБ та радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, дрони летіли вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5 – 10 кілометрів, рухаючись один за одним великими групами.

За словами експерта, у такий спосіб росіяни намагаються перевантажити українську ППО, щоб більше безпілотників прорвалося вглиб країни, зокрема на Захід України.

Бескрестнов також зазначив, що Росія заздалегідь вивчає розташування українських систем ППО та РЕБ і готується до подібних ударів.

Як зауважив авіаексперт Анатолій Храпчинський, Росія використовує різні канали зв'язку (з Білорусі, окупованих територій і навіть через мобільні мережі), а також керує дронами через LTE-модеми й онлайн-канали.

Також ворог намагається ускладнити роботу ППО – літає на різних висотах і використовує погану погоду, щоб зменшити ефективність української оборони. Головна мета – прорвати ППО хвилями атак.

За словами ексспівробітника СБУ Івана Ступака, денна атака Росії є нетиповою – зазвичай удари відбуваються вночі. Ступак пояснює, що ворог може навмисно виснажувати українську ППО вдень – фізично, психологічно та ресурсно. За його словами, після цього Росія може завдати нової комбінованої ракетної атаки вночі, розраховуючи на зниження ефективності оборони.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підкреслив, що Росія фактично використала триденне перемир'я з Україною, щоб накопичити дрони і ракети для нових атак.

Військовий оглядач Денис Попович раніше прогнозував великий обстріл України після завершення 3-денного перемир'я. На думку експерта, Путін захоче якось перекрити ганьбу з парадом і продемонструвати силу.