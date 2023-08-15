Чому не можна викладати фото роботи ППО: Ігнат нагадав українцям, які можуть бути наслідки

Часто у мережі з'являються фото та відео роботи ППО. Окупанти моніторять усю інформацію у мережі та можуть використати такі матеріали для коригування маршрутів ракет чи дронів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив 24 Каналу, що важлива інформаційна гігієна кожного громадянина України. На жаль, ворог вміє збирати та аналізувати інформацію, зокрема фото та відео прильотів.

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Інформаційна гігієна українців

Юрій Ігнат підкреслив, що Росія робить акцент на пропаганді, інформаційно-психологічних операціях, вміє збирати та аналізувати інформацію. У загарбників діють цілі моніторингові центри, які обробляють різні дані. Тому інформаційна гігієна наших громадян вкрай важлива.

Особливо коли це стосується висвітлення бойової роботи наших військовослужбовців, Повітряних сил, Сил оборони та особливо – роботи ППО. Запуск ракет може бути у зоні видимості людей. Виставлено зі словами: "Дякуємо ППО, ви молодці". Але потім це використає ворог для певних висновків та коригування маршрутів ракет чи дронів,

– наголосив речник.

Ігнат про фото роботи ППО: дивіться відео

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