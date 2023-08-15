Чому не можна викладати фото роботи ППО: Ігнат нагадав українцям, які можуть бути наслідки
Часто у мережі з'являються фото та відео роботи ППО. Окупанти моніторять усю інформацію у мережі та можуть використати такі матеріали для коригування маршрутів ракет чи дронів.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив 24 Каналу, що важлива інформаційна гігієна кожного громадянина України. На жаль, ворог вміє збирати та аналізувати інформацію, зокрема фото та відео прильотів.
Дивіться також Ранковий терор "Калібрами" та ракетами серії "Х": все, що відомо про ракетну атаку 15 серпня
Інформаційна гігієна українців
Юрій Ігнат підкреслив, що Росія робить акцент на пропаганді, інформаційно-психологічних операціях, вміє збирати та аналізувати інформацію. У загарбників діють цілі моніторингові центри, які обробляють різні дані. Тому інформаційна гігієна наших громадян вкрай важлива.
Особливо коли це стосується висвітлення бойової роботи наших військовослужбовців, Повітряних сил, Сил оборони та особливо – роботи ППО. Запуск ракет може бути у зоні видимості людей. Виставлено зі словами: "Дякуємо ППО, ви молодці". Але потім це використає ворог для певних висновків та коригування маршрутів ракет чи дронів,
– наголосив речник.
Ігнат про фото роботи ППО: дивіться відео
Ракетна атака 15 серпня: головне
- Росія 15 серпня цинічно атакувала Україну ракетами. Зокрема, у Львівській області ППО вдалося збити кілька ракет, але відомо і про влучання. У Львові ворог поцілив у двір дитячого садка, на місці утворилася велика вирва. Уламки російських ракет впали на два житлові будинки у Львові на Каховській вулиці та Патона. Є руйнування. В Ставчанах пошкоджено 10 будинків, декілька осіб зазнали травм. Пошкоджено будинки також у Суховолі – на щастя, без жертв. Загалом внаслідок атаки постраждало 19 осіб.
- На Волині також працювала ППО. Однак пізніше стало відомо про влучання в одне із приватних підприємств промисловості у Луцьку. Повідомляють про 3 загиблих після удару. Кілька людей перебуває у лікарні. Рятувальники витягнули з-під завалів 1 постраждалого та тіла загиблих.
- У Смілі Черкаської області ракети влучили по приватному підприємству та по території медзакладу. Частина міста перебуває без водопостачання.
- Близько 4:20 російські ракети вдарили по підприємству у Дніпрі. Відомо про 3 постраждалих. Загалом пожежа після удару охопила 800 квадратних метрів – її вже локалізували. Також відомо про влучання по спортивному об'єкту. Крім того, постраждали дві школи. Загалом над Дніпропетровською областю збили 7 ракет.
- Російські ракети також зафіксували у повітряному просторі Київщини. Протиповітряна оборона знищила усі цілі. Інформації про руйнування чи постраждалих немає.
- Також відомо про роботу ППО у Хмельницькій області. Всі російські ракети знищили, даних про пошкодження інфраструктури чи постраждалих немає.
- Над Івано-Франківщиною також працювала ППО, уламки ракет влучили в приватне подвір'я на Прикарпатті. Вони пошкодили господарські будівлі та житловий будинок.