Нова тактика росіян: Ігнат сказав, якими ракетами вночі ворог обстрілював Україну

Ворог вкотре застосовує масовані ракетні атаки, щоб бити по цивільній та критичній інфраструктурі України. Проте останнім часом окупанти дещо змінили свою тактику.

Про це 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Також ворог почав використовувати хибні цілі, аби виснажувати українські сили ППО.

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За словами Ігната, зазвичай ворог вночі використовував Shahed, щоб перевірити українську систему ППО, виявити позиції і скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цієї ночі росіяни застосували ракети та БпЛА.

Якими ракетами росіяни атакували вночі

В Повітряних силах повідомили, що вночі 16 лютого росіяни випустили загалом 36 ракет. Серед них було випущено 2 ракети Х-59 з літаків тактичної авіації Су-35 в районі Мелітополя.

Такі ракети фактично мають голову з камерою, оператор може управляти нею на ціль доволі точно. Ці 2 ракети були знищені,

– додав Ігнат.

Також були випущені ракети з двох літаків стратегічної авіації Ту-95 з Каспійського моря. Це крилаті ракети Х-101, Х-555, повідомили в Повітряних силах.

Крім того були застосовані ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, вони мають швидкість близько 900 кілометрів на годину, летять досить низько, є малонепомітними, однак в ЗСУ ці ракети можуть збивати, зауважив Ігнат.

Серед інших було 12 ракет Х-22. Ці ракети мають відхилення від цілі близько 600 м, б'ють не точно, але можуть призвести до значних руйнувань. Нагадаємо, що саме ракети Х-22 раніше влучили в будинок в Дніпрі та торговий центр в Кременчуці.

Це велика ракета. Якщо в калібрації Х-101 450 кілограмів приблизно, то тут 950 кілограмів вибухівки. Її називають "вбивцею авіаносців", тому що вона планувалася з ядерною частиною,

– пояснив мовець.

Ігнат про масовану ракетну атаку 16 лютого: дивитись відео

Де були влучання

Речник Повітряних сил ЗСУ повідомив, що були уражені об'єкти критичної інфраструктури. Влучання зафіксовані в Кременчуці, Дніпропетровській, Кіровоградський та Львівській областях.

Влучання у Павлограді, що призвело до значного руйнування у приватному секторі, відбулися з використанням 4 ракет Х-22, зауважив Ігнат. І наголосив, що таких ракет у ворога ще є достатньо. Тому Україні необхідні літаки, які здатні протистояти подібній зброї.

Росіяни запускають хибні цілі

Вночі росіяни також запустили кілька хибних цілей, на меті в яких виснажити українську ППО, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Так росіяни змушують використовувати західне озброєння, якого поки що немає в достатній кількості.

Як хибні цілі росіяни можуть використовувати кулі з відбивачами, безпілотники, крилаті ракети типу Х-55 з імітаторами, але без бойової частини, зауважив речник.

На радарі не видно, яка це ціль. Це маркери на радарах, їх треба збивати, адже невідомо, чи є там бойова частина, чи немає,

– підсумував Ігнат.

Масована ракетна атака вночі 16 лютого: що відомо