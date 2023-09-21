На скільки масованих атак щомісяця здатні росіяни: огляд фронту від Світана

Росіяни відновлюють енергетичний терор по Україні. Уже є перші пошкодження інфраструктурних об'єктів та постраждалі в кількох областях.

Ворог продовжить масовані ракетні атаки по Україні, адже накопичив сили, однак такими потужними, як минулого року, удари вже не будуть. Про це у щоденному зведенні з фронту для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Атаки продовжаться

Вночі 21 вересня російські терористи атакували енергетичну інфраструктуру України. Завдали масованого ракетного удару, як мінімум, по 7 областях. Внаслідок влучання уламків відбулося загоряння в Києві, в Черкасах тощо.

Загалом було випущено 43 ракети, 36 вдалося збити засобами протиповітряної оборони. Минулого року приблизно в той же час росіяни почали масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Ця атака була досить передбачуваною, адже напередодні відбувалися масовані удари "Шахедами" за різними маршрутами. Світан переконаний, що останнім часом росіяни накопичували ракети, аби почати бити по енергетиці саме восени, перед опалювальним сезоном.

Однак повторити минулу зиму ворогові не вдасться, адже кількість їхніх ресурсів зменшилася, як в ракетному, так і в авіаційному сенсах, вважає полковник запасу.

Такого типу атаки – приблизно 3 – 4 десятки ракет, не більше, будуть через певний час повторюватися. Росіяни виробляють до 100 ракет в місяць, цю сотню вони за 2 або 3 заходи будуть використовувати,

– додав аналітик.

Повне фронтове зведення від Романа Світана: дивитися відео

Наймасованіша атака на Крим

Тим часом Крим зазнав наймасованішої атаки дронів. Повідомлялося про наліт понад сотні безпілотних літальних об'єктів, писали також про використання ракети Storm Shadow.

Зокрема зафіксовані влучання в аеродром, що розміщений в Новофедорівці. Минулого року була здійснена подібна атака на той же аеродром, тоді було виведена з ладу ціла ескадрилья літаків росіян.

Останнім часом також було завдано серйозних ударів по російській системі ППО в Криму, віміднусовані системи С-400, станції дальньої загоризонтної розвідки, знищення кораблів та підводних човнів.

Днями був зірваний справжній куш – ракета пройшла прямо в штаб під Севастополем військово-морського флоту російської армії. Крім того, БпЛА працюють не лише по півострову, а й про прикордонних областях Росії – Бєлгородській, Курській областях.

Там легітимним військовими цілями є аеродроми, з яких злітають бомбардувальники, аби обстрілювати українські прифронтові міста. В районі Куп'янська – Лиману росіяни планують наступальні дії із залученням авіації, тому по ній активно працюють спецслужби України.

Події на фронті

Робота ЗСУ в районі Новодонецького та Новомайорського призвела до того, що росіяни були змушені зняти частину військ з Бахмутського напрямку і перекинути туди.

Там українські війська, найімовірніше, перейшли до глухої оборони, адже виконали там головне завдання – вирівнювання фронту, укріплення флангів,

– зауважив Світан.

Він припустив, що саме ці дії могли сприяти звільненню Кліщіївки та Андріївки, адже в районі Новодонецького зараз зв'язані значні сили противника. В росіян наразі фактично немає резервів – коли вони виводять війська з певного напрямку, то перекидають їх на інший відтинок фронту.

В напрямку Роботиного зараз відбувається розширення плацдарму для подальшого просування. Це може зайняти тиждень – півтора, адже це тривалий процес, розповів полковник запасу.