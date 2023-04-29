Ракетоносії залишаються на місці: в ОК "Південь" пояснили, чому окупанти не били учора з моря

В Силах оборони припустили, що ворог не атакував територію України з акваторії Чорного моря з двох причин. Перша – у морі нині шторм, а друга – окупанти "бережуть "Калібри".

У п'ятницю, 28 квітня, ворог здійснив масований ракетний удар по території України. Проте ракети запускали не з ракетоносіїв у морі, а з бомбардувальників. Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила такі дії окупантів, повідомляє 24 Канал.

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Чому окупанти атакували ракетами з літаків

Гуменюк назвала декілька причин того, що окупанти атакували територію України зі стратегічних бомбардувальників, а не ракетоносіїв у морі, як те робив ворог зазвичай. Так, на заваді стала погода.

У Чорному морі знову штормить, 4 – 5 балів – це потужно для нього. Корабельне угруповування дещо зменшилося, але ракетоносії залишаються на місці,

– заявила Гуменюк.

Станом на ранок у Чорному морі, за словами Гуменюк, залишилося 14 кораблів, з яких 2 – ракетоносії. Увечері 28 квітня в акваторії було 17 суден.

Також в ОК "Південь" заявили, що максимальне спорядження ракетоносіїв, які залишилися у морі, може сягати 16 "Калібрів". Гуменюк підкреслила, що окупанти готові до пусків, але не факт, що вони їх будуть здійснювати. Вона не виключає, що ворог може бити ними точково, а не масовано.

Гуменюк припустила, що це також могло бути однією з причин, чому ворог не атакував з моря. Окупанти можуть "економити" ракети типу "Калібр", адже на їх виготовлення треба чимало ресурсів.

Окрім того, в ОК "Південь" закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог підступний і може атакувати у будь-який час.

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