На Черкащині впали уламки збитої ракети: в ОВА пояснили, наскільки серйозні пошкодження

6 липня 2023, 12:45
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Ігор Табурець

Ігор Табурець повідомив про пошкодження об'єктів у Черкаській області внаслідок ракетної атаки Росії у ніч на 6 липня. Він також розповів про успіхи наших захисників.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець висловив співчуття Львову, який найбільше постраждав під час ракетної атаки Росії у ніч на 6 липня. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Що сталося на Черкащині під час ракетної атаки Росії

Табурець заявив, що наша ППО відпрацьовувала по російських ракетах у сусідній області. На території Черкащини впали ракетні уламки.

Внаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено,
– написав він.

Очільник Черкаської ОВА також додав, що Повітряні сили знищили 7 з 10 крилатих ракет країни-агресорки.

Росія обстріляла Україну "Калібрами"

  • У ніч на 6 липня окупанти випустили з моря 10 крилатих ракет. На жаль, 3 "Калібри" влучили по Львову.
  • Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про десятки тисяч вибитих дверей та вікон. За його словами, пошкоджено близько 10 гуртожитків, 30 будинків та понад 250 квартир, а також понад 50 автомобілів.
  • Відомо, що ракета влучила у багатоквартирний будинок, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. Андрій Садовий заявив, що будівля витримала удар, бо її будували давно та міцно. Панельний будинок просто б склався.
  • Наразі відомо про 4 загиблих та 37 постраждалих. Вдалося врятувати ще 7 осіб та евакуювати 64 людини.

Автор: Петро Залива