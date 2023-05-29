Незнайома киянка запросила до своєї творчої майстерні: Тизенгаузен розповів, як пережив обстріл

Під час масованих російських атак українці виявляють особливу небайдужість до всіх, хто поряд. Так, незнайома киянка запросила людей до своєї творчої майстерні, щоб пересидіти обстріл 29 травня.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, історія свідчить про те, наскільки особливі люди живуть в Україні.

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"Балістичний обстріл застав мене на вулиці – ми з дружиною тільки-но з собакою вийшли. Почало бахкати так, що люди побігли. Я теж – собаку під пахву і побіг", – поділився Тизенгаузен.

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Він знайшов якусь арку, а там поряд відчинилися двері, з яких вийшла приємна жінка і сказала: "Усі сюди". Виявилось, що вниз сходами розташована творча майстерня Каті (так звали незнайомку) та її чоловіка. Усі випили кави та поспілкувались на різні теми, після чого домовились підтримувати зв'язок.

Росіяни в паніці

Тизенгаузен переконаний, що збільшення кількості обстрілів з боку Росії свідчить про паніку у ворожих лавах перед наступом України.

"Такого не було давно вже – щоб і вночі, і вранці були обстріли. Таке відчуття, що це вже істеричні потуги. Усе кинули в бій – і дрони, і ракети, щоб спробувати зірвати контрнаступ", - підсумував політтехнолог.

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