"Бог любить мене": киянин розповів, як за 50 метрів від нього впала російська ракета
Вранці 2 січня росіяни здійснили масовану ракетну атаку по території України. Одного з найпотужніших обстрілів зазнав Київ. Зокрема, вибухи пролунали в Оболонському районі столиці.
Свідком атаки став киянин Ян Доброносов. Біля нього на відстані 50 метрів впала ворожа ракета. Фотокореспондент зауважив, що ледве не зазнав поранення.
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"Як у жахливому сні"
Чоловік, дізнавшись вранці, що в Оболонському районі виникло задимлення внаслідок атаки росіян, викликав таксі та поїхав на місце подій.
Доброносов зупинив таксі не зовсім поруч з місцем влучання. Коли вийшов з автівки, то побіг пішки. Проте у цей час почали працювати сили протиповітряної оборони.
Звична справа (робота ППО – 24 Канал) цього ранку, і вже через хвилину на моїх очах, ракета залетіла за паркан. Бачив розрив, але там була яма вже. І снаряд одразу був нижче,
– розповів він.
Ян Доброносов зазначив, що після цього, як у жахливому сні, поруч з ним почало все летіти: каміння, вікна, бруд. Тільки за хвилин пʼять він зміг зняти перше відео, яке пізніше опублікував у інстаграм.
"Бог любить мене, але не можна зловживати", – резюмував він.
Більше про масовану атаку Києва 2 січня
- Приблизно о 6 годині ранку в столиці було оголошено повітряну тривогу. Близько о 7:00 пролунали перші вибухи. Пошкодження житлових будинків, нежитлових споруд, падіння уламків були зафіксовані у багатьох районах міста.
- Зокрема, в Оболонському районі столиці внаслідок атаки відбулось займання житлового будинку. На територію нежитлової забудови та складських приміщень зафіксовано падіння уламків.
- Також в Солом'янському районі Києва значних пошкоджень зазнав будинок, який внаслідок атаки загорівся. Серед мешканців будинку, на жаль, є двоє загиблих, а також 49 людей зазнали ушкодження.
- За словами мера Києва Віталія Кличка, сили ППО збили 2 січня 61 ворожу ракету, зокрема, 10 "Кинджалів".