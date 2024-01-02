Чому в Києві виникли перебої зі світлом і водою: у КМВА пояснили
Росія вранці 2 січня масовано атакувала Київ ракетами різного типу. Під час ворожого обстрілу у столиці почалися проблеми зі світлом та водопостачанням.
Відключення електроенергії та води могли бути у кількох районах Києва. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, передає 24 Канал.
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У частині Києва зникало світло і водаЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Шаманов зазначив, що у деяких районах могли вимикати світло і воду. Водночас він запевнив, що це сталося не через влучання російських ракет в енергооб'єкти.
Це превентивні відключення. І через відключення електромереж могли бути перебої, зокрема, і з водою,
– сказав він.
Речник КМВА також підкреслив, що електро та водопостачання для жителів столиці незабаром відновиться.
Стосовно перебоїв із мобільним зв'язком Шаманов сказав, що не чув такої інформації. Однак зауважив, що через проблеми з енергопостачанням могли виникнути проблеми й зі зв'язком.
Росіяни знову масовано атакували Київ
- Уранці 2 січня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Києву, запустивши ракети різного типу, в тому числі й "Кинджали". У столиці внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 27 осіб і вже загинула 86-річна жінка.
- Очільник КМВА Сергій Попко заявив, що під час цієї атаки ворог запустив понад 70 ракет на українську столицю. Внаслідок цього у кількох районах Києва виникли пожежі та руйнування.
- Внаслідок ворожої атаки постраждав багатоповерховий будинок у Солом'янському районі Києва. У мережі вже показали фото та відео з наслідками ворожої атаки та роботою рятувальників на місці подій.
- Журналіст Денис Казанський також розповів, що в одному з пологових будинків Києва батьки з новонародженими дітьми ховались у бомбосховищі. Це відбувалося під час того, як наше місто атакували російські "Кинджали".