Чому в Києві виникли перебої зі світлом і водою: у КМВА пояснили

Росія вранці 2 січня масовано атакувала Київ ракетами різного типу. Під час ворожого обстрілу у столиці почалися проблеми зі світлом та водопостачанням.

Відключення електроенергії та води могли бути у кількох районах Києва. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, передає 24 Канал.

До теми Запускали "Кинджали" по Києву та Харкову: що відомо про МіГ-31К

У частині Києва зникало світло і вода

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Шаманов зазначив, що у деяких районах могли вимикати світло і воду. Водночас він запевнив, що це сталося не через влучання російських ракет в енергооб'єкти.

Це превентивні відключення. І через відключення електромереж могли бути перебої, зокрема, і з водою,

– сказав він.

Речник КМВА також підкреслив, що електро та водопостачання для жителів столиці незабаром відновиться.

Стосовно перебоїв із мобільним зв'язком Шаманов сказав, що не чув такої інформації. Однак зауважив, що через проблеми з енергопостачанням могли виникнути проблеми й зі зв'язком.

Росіяни знову масовано атакували Київ