Ракетна атака на Кропивницький: в місті пролунав вибух

Російські загарбники вдень 12 лютого запустили ракети по кількох областях України. Зрештою потужний вибух пролунав у Кропивницькому.

Повітряна тривога була у низці областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів Кропивницького перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Кропивницькому чули вибух

Повітряну тривогу у Кіровоградській області оголосили о 15 годині 11 хвилин. Повітряні сили попереджали про рух ракети в напрямку області.

Ракета на Кіровоградщину,

– написали військові.

Через кілька хвилин кореспонденти Суспільного повідомили, що у Кропивницькому чули гучні звуки. Вони були пов'язані з рухом російської ракети на місто.

"У Кропивницькому чути звук вибуху", – писали місцеві кореспонденти.

Близько 15 годин 23 хвилини у Кіровоградській області пролунав відбій повітряної тривоги. Після цього до громадян звернувся очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Друзі! Наполегливо прошу нічого не знімати, не викладати в соціальних мережах і не коментувати,

– написав він.

Згодом Райкович повідомив, що цього разу у Кропивницькому без постраждалих і руйнувань.

Варто зазначити, що Повітряні сили також попереджали про рух ракети у Черкаську область. Зрештою там також пролунав відбій повітряної тривоги.

Цього ж дня вибухи лунали у Харківській області

Повітряні сили близько 14 години 53 хвилини попередили, що ворог запустив ракету у напрямку Харкова. Зрештою в області пролунали вибухи.

За попередніми даними, вибухи лунали у Чугуївському районі Харківської області. Попередньо, ворог міг вдарити балістикою чи ракетами С-300.

Моніторингові телеграм-канали також розповіли, що повітряну ціль противник випустив із території окупованої Луганської області. Про наслідки атаки в Харківській ОВА поки що нічого не казали.

Варто наголосити, що пекельною виявилася для Харківської області ніч проти 12 лютого. Тоді ворог по Харківській області традиційно бив ракетами С-300 з території Бєлгородської області у Росії.