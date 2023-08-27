Удар був специфічний, – Братчук сказав, на що була націлена нічна атака Росії

Російські загарбники вночі 27 серпня атакували Україну ракетами типу Х-101/555/55 зі стратегічних бомбардувальників. Особливість цієї атаки полягала у тому, що противник використав складні маневри.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу про мету чергової нічної атаки росіян, зауваживши, що на Одещині ніч була "4.5.0" – усе спокійно.

Зверніть увагу Була дуже складна схема маневрів, – Гуменюк про нічну атаку

Ймовірно, ворог був зорієнтований на те, щоб у такий спосіб виявити наші системи протиповітряної оборони. Для того, аби підготувати наступну атаку.

"Удар був специфічний. Окупанти запускали не просто ракети, а ще й здійснювали запуски фальшивих цілей. Це було випробування", – наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

У чому особливість нічної ракетної атаки: дивіться відео

Активність ворожого флоту

Росіяни намагалися змінювати тактику, тому що ракетоносії в Азовському морі вже були присутні. Окупанти нещодавно здійснили обстріл саме з акваторії Азовського моря, тоді два "Калібри" летіли до одного з портів Одеської області.

Угруповання Чорноморського флоту Росії перебуває у морі на відстанях, які росіяни вважають безпечними. Хоча після гучних заяв армії малюків "Морських дронів" росіяни навряд чи можуть почувати себе вільно та безпечно в Азовському морі чи навіть у порту Новоросійська.

Ракетоносій ворога, за даними Військово-морських сил ЗСУ, наразі перебуває у Чорному морі, хоча напередодні був в Азовському.

Моніторимо ситуацію і працюємо,

– додав Братчук.

На жаль, цивільне судноплавством досі співпрацює з країною-окупантом. Однак росіяни вже відчувають на собі перші проблеми, наприклад, зростає ціна страхових полісів. Вона збільшується від 200 тисяч доларів за рейс. Та й загалом активність співпраці судновласників з Росією зменшилася.

Що відомо про останню масовану атаку