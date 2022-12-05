Україна переживає восьму масовану атаку: є влучання в енергетичну інфраструктуру

У понеділок, 5 грудня, Росія знову запустила десятки ракет на територію України. Це вже восьма масована атака з початку повномасштабного вторгення.

На жаль, внаслідок ракетних ударів є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Енергетики повідомляють, що через це у деяких областях запровадили аварійні відключення світла.

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У яких областях проблеми зі світлом

На Сумщині запровадили екстрене аварійне відключення світла. Водночас в Миколаївській області оперативно відключено всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень.

Проблеми зі світлом також виникли в Одесі, Житомирі та на Київщині. Окрім цього, частина Кривого Рогу також залишилась без світла, вимкнені деякі котельні та насосні.

Диспетчери Укренерго працюють над утриманням балансу в енергосистемі. Фахівці закликають залишатися в укриттях.

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