Масована атака по Україні, удар по медзакладу в Харкові: хронологія 794 дня війни

Росіяни продовжують обстрілювати українські міста, зокрема 27 квітня ворог знову масовано атакував нашу країну "Шахедами". Також окупанти тиснуть на фронті, однак ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.

794 доба повномасштабного вторгнення почалась для українців із чергового масованого обстрілу. Яка ситуація в країні та на міжнародній політичній арені 27 квітня – читайте в хронології від 24 Каналу.

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