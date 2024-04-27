Масована атака по Україні, удар по медзакладу в Харкові: хронологія 794 дня війни
Росіяни продовжують обстрілювати українські міста, зокрема 27 квітня ворог знову масовано атакував нашу країну "Шахедами". Також окупанти тиснуть на фронті, однак ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.
794 доба повномасштабного вторгнення почалась для українців із чергового масованого обстрілу. Яка ситуація в країні та на міжнародній політичній арені 27 квітня – читайте в хронології від 24 Каналу.
Днем раніше Київ евакуював лікарні через погрози Білорусі, ГУР спалило вертоліт у Москві: хронологія 793 дня
В Київській ОВА повідомили про рух ворожих БпЛА в напрямку столиці. Там зазначили, що у області працює ППО. Ввечері 27 квітня ворог вкотре вдався до терору українських громадян. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування "Шахедів". Джерела 24 Каналу у ГУР повідомляють про спільну атаку наших хакерів та розвідників. Операцію провели в ніч проти 27 квітня. В ніч з 26 на 27 квітня 2024 року українська хакерська група BO Team та Головне управління розвідки здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС". Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що росіянам таки вдалося прорватися в Очеретине. Раніше він наголошував, що ЗСУ контролюють дві третини населеного пункту. За словами Волошина, зараз вживають всіх заходів, щоб вибити росіян із населеного пункту. Журналісти вважають, що допомога від США допоможе змінити ситуацію на фронті. Україна може переламати її на свою користь, але все ж російський наступ триватиме. Україна тисла на Конгрес, Зеленський говорив, що може програти у війні. На спікера Джонсона вплинули невтішні дані американської розвідки, а Росія ніби зумисне демонструвала, на що здатна, закидаючи Україну ракетами. Медійники зауважують, що поки Росія переважає. Тому слід максимально обмежити її перевагу, не залишити окупантам часу на просування. Австралія передасть Україні дрони у рамках коаліції безпілотників. Також Україна отримає велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70. У небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальних дрони росіян. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, посилення протиповітряної оборони ЗСУ системами Patriot допоможе захиститися від масових ударів російськими балістичними ракетами й планерними авіабомбами. Окремі американські чиновники поновили обговорення ідеї "заморозити лінії розмежування" там, де вони є. Вони вважають, що останнього пакету військової допомоги США Україні може бути недостатньо для звільнення всіх окупованих Росією територій. Водночас в Інституті вивчення війни зазначили, що робити подібні висновки станом на зараз зарано, оскільки зброя від Сполучених Штатів має спершу потрапити на фронт і продемонструвати відповідний ефект для просування Збройних Сил України. Російські телеграм-канали пишуть, що дрони-камікадзе уразили склад модулів управління та корекції для авіабомб. Це сталося на військовому аеродромі у станиці Кущівська Краснодарського краю. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський виступив на засіданні групи "Рамштайн". Він розповів, яка ситуація нині на фронті. Він повідомив, що також були виступи міністра оборони Рустема Умєрова та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Сирський подякував учасникам та міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, Збройних Сил, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів. Поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження, Як пишуть партизани, ще в середині березня 2024 року їхні агенти передали: на території Слов'янського НПЗ почали встановлювати захисні сітки. Світлини конструкції та її опис з місця дозволив зробити так, аби для дронів вони не були проблемою. Учасники руху спротиву зазначають: вони надзвичайно пишаються своїм досягненням. Також вони закликають долучатися до спільноти партизанів. Щонайголовніше, це перший раз, коли завдяки проукраїнським агентам вдалось завдати збитків ворогові. На тлі масованої атаки гарант зазначив, що у світу є можливості, щоб допомогти збивати ракети та безпілотники окупаційних військ. За його словами, це абсолютно реально. Президент України зазначив, що протягом ночі окупанти запустили 34 ракети, частину з яких вдалося збити. Він наголосив, що важливими є системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону розповів, що Збройні Сили України тримають під контролем дві третини Очеретиного та Соловйового. За словами Волошина, щоб мати змогу прорвати нашу оборону на напрямку Новобахмутівка – Очеретине, Росія там ввела додаткові резерви. Мовиться про 55-ту мотострілецьку бригаду російської армії. Наразі дві третини селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем, Речник пояснив, що ситуація важка, але контрольована. Там вживаються заходи для того, щоб вибити звідти ворога. Росіяни вдарили по житловому сектору Вовчанська. Загинув чоловік 1956 року народження. Рятувальники знайшли його тіло у руїнах зруйнованого приватного будинку. З'явилися перші подробиці наслідків удару по аеродрому "Кущевська". Відомо, що на летовищі базувалися фронтові бомбардувальники Су-34 противника. Загалом авіабаза розташована за понад 250 кілометрів від російсько-української лінії фронту. Опубліковані кадри засвідчують руйнування складу УМПК та пошкодження будівлі пункту управління польотами. На відео також видно літаки Су-34, що вказує про можливість їхнього ураження, однак достовірної інформації про це немає. Чи уражені саме літаки – невідомо, але на відео чути, як працюють реактивні двигуни. Можливо, ворог ухвалив рішення перебазувати машини, Супутникові знімки ESA підтверджують присутність літаків Су-34 на аеродромі до моменту атаки. Попри хмарність, яка ускладнює отримання нових зображень, радіолокаційні дані вказують на наявність техніки на майданчику. Близько 11 ранку у Дніпрі лунали вибухи. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про наслідки вибухів в Дніпровському районі. Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа, Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак. Вдячні Японії за приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Таким чином коаліція включає в себе всі країни G7 і загалом 36 країн, В ОВА повідомили, що вздовж лінії бойового зіткнення ворог посилив мінометні обстріли. За учора лише поблизу Макіївки, Греківки, Стельмахівки та Куземівки росіяни 39 разів відкривали вогонь з цього виду озброєння. Також вони активно застосовували артилерію – цілили в бік Невського, Макіївки, Стельмахівки. Безпілотники противника були зафіксовані у Куземівці та Невському. По Білогорівці та території Серебрянського лісу завдано авіаційних ударів. Також упродовж тижня поліцейськими Луганщини зафіксовано пошкодження і руйнування сімох домоволодінь в Новолюбівці та ще одного – у Невському. Це наслідки цьогорічних російських обстрілів. Довжелезна черга виникла на виїзді з Сєвєродонецька. Там окупанти ретельно перевіряють майже кожну автівку. У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці Комишанах, Інженерному та Придніпровському. Зокрема, було пошкоджено 1 приватний будинок, будівлю водоканалу та 2 приватних автомобілі. Також 1 приватний будинок пошкоджено в регіоні. За даними поліції, загалом в області через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення. Сьогодні вночі росіяни завдали нового ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об'єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. В Укренерго повідомили, що через наслідки відключена дією захисту магістральна повітряна лінія "Укренерго" в західному регіоні. У Міненерго додали, що постраждав також газовий об'єкт. У Краснодарському краї Росії вночі 27 квітня були атаковані два нафтопереробні заводи: Слов'янський та Ільський. За даними джерел 24 Каналу, окрім двох НПЗ, "бавовна" також завітала на військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї. Джерела повідомили, що об'єкти були атаковані дронами СБУ. Внаслідок російських обстрілів у Нікополі постраждали люди, серед них – неповнолітній хлопчик: поліція задокументувала наслідки ворожих атак 26 квітня російська армія завдала ударів з артилерії та БпЛА по районному центру та Марганецькій громаді – снаряди поцілили по об’єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок влучань постраждали місцеві жителі – їм надали медичну допомогу. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазини, будівля ринку, фасади й дахи в приватних будинках. Вночі обстріли повторилися – ворог поцілив по території Червоногригорівської громади. Наслідки російської атаки встановлюються. Група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російську РЛС 48Я6 К-1 "Подльот". Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс, Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 41 обстріл (217 вибухів) із різних видів озброєння, повідомили в ОК "Північ". Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". За попередніми даними, три крилаті ракети воїни Повітряного командування "Захід" збили. Однак є і влучання. Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування, В Івано-Франківській області на критичному об'єкті внаслідок влучання була велика пожежа площею 200 га, її вже загасили. У ДСНС повідомили про пошкодження будівлі. В Повітряних силах розповіли, що усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування: Нашим захисникам вдалося знищити 21 повітряну ціль: Російське міністерство оборони вранці 27 квітня повідомило, що сумнозвісна російська протиповітряна оборона "збила" та "перехопила" над територією Краснодарського краю шістдесят шість українських БпЛА. Ще два безпілотники було буцімто знищено над Кримським півостровом. Тим часом моніторингові телеграм-канали країни-агресорки писали, що загальна приблизна кількість дронів, яка залетіла у Росію, була до 70 одиниць. Відомо, що влучання на деяких об'єктах точно є, оскільки там почались пожежі. Також деякі безпілотники, за словами окупантів, рухалися у напрямку Кримського мосту у Керчі. У ДТЕК розповіли, що Росія атакувала 4 їхніх ТЕС. За даними пресслужби, обладнання підприємств серйозно пошкоджене. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу, Протягом минулої доби на Миколаївщині силами та засобами ППО знищено три ворожі крилаті ракети. Вночі, 26 квітня, внаслідок падіння уламків збитих ракет у Вознесенському районі пошкоджень зазнали два приватні будинки та три цивільні автомобілі. Крім того, на відкритій території за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає. Під ворожими обстрілами перебували Куцурубська та Очаківська громади. Постраждалих немає. У російському Краснодарському краї вночі лунали вибухи. Окупанти повідомляли про атаку безпілотників у трьох районах. Згодом у Міненерго України заявили, що вночі в Росії удари були по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ та інших об'єктах. Після атаки на деяких підприємствах виникли пожежі. У міністерстві з посиланням на відкриті джерела написали про те, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки дронами. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, вночі росіяни атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Деяке обладнання пошкоджене. Він зазначив, що наслідки атак все ще уточнюють. Наразі триває робота над ліквідацією. На одному з енергетичних об’єктів поранено начальника зміни. Енергетик отримав контузію. У МВС повідомили, що в Чорному морі 2 носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. Натомість у Середземному 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет. Вночі Сили ППО знищили 13 ракет. Однак у Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі. Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Впродовж доби окупанти 536 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. До ОВА надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Ігор Терехов повідомив, що у корпусах медзакладу Харкова на момент ракетного обстрілу перебували більш ніж 1000 людей – 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу. На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу – в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих, За даними поліції, постраждала пацієнтка 1970 року народження. За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад з РСЗВ С-300. За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. О 3:45 у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога. Ворог атакував різними ракетами та ударними БпЛА. Вибухи чули в різних регіонах України. Відбої пролунали орієнтовно о 6:02 вранці 27 квітня. Міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання "Рамштайн" оголосив про виділення 3 мільйонів канадських доларів (2,2 мільйона доларів США) на виробництво дронів оборонною промисловістю України. Також Оттава додатково внесе близько 13 мільйонів канадських доларів (9,5 мільйона доларів США) на ініціативу Чехії щодо закупівлі та постачання артилерійських боєприпасів для України. Це на додачу до раніше анонсованих 40 мільйонів канадських доларів (29,4 мільйона доларів США). Росія заявила, що з 1 вересня 2024 року в усіх школах на тимчасово окупованих територіях України буде запроваджено новий предмет – курс з управління БпЛА. У кремлі обіцяють, що кожен навчальний заклад буде оснащений учбовими безпілотниками і кадровим складом для організації навчання. Зважаючи на критичний брак педагогів на тимчасово окупованих територіях, до таких занять скоріш за все будуть залучати саме російських військових. Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання. Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень повідомив, що згідно з рішенням Ради Оборони 25 квітня внесено зміни в склад контрольно-пропускних пунктів Львівщини – відтепер там працюватимуть два представники Національної поліції і два представники РТЦК і СП. Однак таке збільшення чисельності не стосується прикордонних контрольно-пропускних пунктів, яких в області є сім. Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання "Рамштайн" 26 квітня оголосила, що Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів, а також виділить 200 мільйонів євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО. У Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що прилетіло поряд з медичним закладом – там повилітали шибки. Як уточнили згодом журналісти Суспільного, поранена щонайменше одна пацієнтка медзакладу. Це жінка середнього віку, їй уламками скла посікло голову. За інформацією видання, у кількох корпусах лікарні вибиті сотні вікон. Моніторингові канали попередили про зліт трьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". За пів години до цього ворог вже обстріляв Україну ракетами "Кинджал". Також винищувачі для готовності захисту підняли у Польщі.
На Київщині працювало ППО
Ворог запустив "Шахеди"
Українські хакери та ГУР атакували дочірню компанію російської "МТС", – джерела
Росіянам вдалося прорватися в Очеретине
Україна може повернути собі ініціативу на фронті завдяки допомозі від США, – Financial Times
Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, – Шмигаль
Над Одещиною збивали БпЛА
В ISW пояснили, чи зможе Україна звільнити всі окуповані території
У Краснодарському краї дрони уразили склад модулів управління та корекції для авіабомб, – ЗМІ
Оперативно-стратегічна обстановка складна та має тенденцію до загострення, – Сирський
– написав головком.
Деталі удару по Слов'янському НПЗ
Зеленський відреагував на масовану атаку
Росіяни заблоковані в Очеретиному та під вогневим контролем України
– наголосив він.
Росіяни обстріляли пожежну частину у Чернігівській області
Ворог вдарив по житловому сектору Вовчанська: з-під завалів дістали тіло чоловіка
Удар по аеродрому "Кущевська": там базувались фронтові бомбардувальники Су-34
– наголошують аналітики.
У Дніпрі вдень лунали вибухи: ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту
– повідомив він.
Японія приєдналась до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей
– написав він.
Безпекова ситуація на Луганщині
Обстріли Херсонщини тривають
В Укренерго розповіли про наслідки атаки
СБУ атакувала військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краї Росії, – джерела
Внаслідок обстрілу Нікополя є поранені
ГУР знищило російський "Подльот"
– мовиться в повідомленні.
Росіяни продовжують тероризувати Донеччину
Північні регіони перебувають під постійними обстрілами
Наслідки атаки на Львівщині
– написав Козицький.
Наслідки удару по Прикарпаттю
Звіт Повітряних сил щодо нічної атаки
Росія заявила про "атаку" 70 дронами: під ударом були Краснодарський край і Крим
Росія атакувала 4 ТЕС ДТЕК
– повідомили у ДТЕК.
Головне зі зведення Генштабу
Ситуація у Миколаївській області
Безпілотники вдарили по двох НПЗ та бітумному заводі у Краснодарському краї Росії
Вночі ворог атакував енергооб'єкти на Львівщині, Прикарпатті та Дніпропетровщині
Ворог тримає напоготові ракетоносії з "Калібрами"
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Росія продовжує тероризувати Запоріжжя
Терехов розповів деталі удару по медкомплексу в Харкові
– повідомив він.
Росія масовано обстріляла Україну
Канада виділяє ще майже 12 млн доларів для України
У школах на ТОТ окупанти готуватимуть операторів БПЛА
Працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах Львівської області
Бельгія виділить 200 млн євро на ініціативу Німеччини з пошуку ППО для України
У Харкові ворог вдарив поряд з медзакладом у Салтівському районі
В Київській ОВА повідомили про рух ворожих БпЛА в напрямку столиці. Там зазначили, що у області працює ППО.
Ввечері 27 квітня ворог вкотре вдався до терору українських громадян. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування "Шахедів".
Джерела 24 Каналу у ГУР повідомляють про спільну атаку наших хакерів та розвідників. Операцію провели в ніч проти 27 квітня.
В ніч з 26 на 27 квітня 2024 року українська хакерська група BO Team та Головне управління розвідки здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що росіянам таки вдалося прорватися в Очеретине. Раніше він наголошував, що ЗСУ контролюють дві третини населеного пункту.
За словами Волошина, зараз вживають всіх заходів, щоб вибити росіян із населеного пункту.
Журналісти вважають, що допомога від США допоможе змінити ситуацію на фронті. Україна може переламати її на свою користь, але все ж російський наступ триватиме.
Україна тисла на Конгрес, Зеленський говорив, що може програти у війні. На спікера Джонсона вплинули невтішні дані американської розвідки, а Росія ніби зумисне демонструвала, на що здатна, закидаючи Україну ракетами.
Медійники зауважують, що поки Росія переважає. Тому слід максимально обмежити її перевагу, не залишити окупантам часу на просування.
Австралія передасть Україні дрони у рамках коаліції безпілотників. Також Україна отримає велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70.
У небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальних дрони росіян.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, посилення протиповітряної оборони ЗСУ системами Patriot допоможе захиститися від масових ударів російськими балістичними ракетами й планерними авіабомбами.
Окремі американські чиновники поновили обговорення ідеї "заморозити лінії розмежування" там, де вони є. Вони вважають, що останнього пакету військової допомоги США Україні може бути недостатньо для звільнення всіх окупованих Росією територій.
Водночас в Інституті вивчення війни зазначили, що робити подібні висновки станом на зараз зарано, оскільки зброя від Сполучених Штатів має спершу потрапити на фронт і продемонструвати відповідний ефект для просування Збройних Сил України.
Російські телеграм-канали пишуть, що дрони-камікадзе уразили склад модулів управління та корекції для авіабомб. Це сталося на військовому аеродромі у станиці Кущівська Краснодарського краю.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський виступив на засіданні групи "Рамштайн". Він розповів, яка ситуація нині на фронті.
Він повідомив, що також були виступи міністра оборони Рустема Умєрова та начальника ГУР МОУ Кирила Буданова. Сирський подякував учасникам та міністру оборони США Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, Збройних Сил, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.
Поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження,
Як пишуть партизани, ще в середині березня 2024 року їхні агенти передали: на території Слов'янського НПЗ почали встановлювати захисні сітки. Світлини конструкції та її опис з місця дозволив зробити так, аби для дронів вони не були проблемою.
Учасники руху спротиву зазначають: вони надзвичайно пишаються своїм досягненням. Також вони закликають долучатися до спільноти партизанів. Щонайголовніше, це перший раз, коли завдяки проукраїнським агентам вдалось завдати збитків ворогові.
На тлі масованої атаки гарант зазначив, що у світу є можливості, щоб допомогти збивати ракети та безпілотники окупаційних військ. За його словами, це абсолютно реально.
Президент України зазначив, що протягом ночі окупанти запустили 34 ракети, частину з яких вдалося збити.
Він наголосив, що важливими є системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій.
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону розповів, що Збройні Сили України тримають під контролем дві третини Очеретиного та Соловйового.
За словами Волошина, щоб мати змогу прорвати нашу оборону на напрямку Новобахмутівка – Очеретине, Росія там ввела додаткові резерви. Мовиться про 55-ту мотострілецьку бригаду російської армії.
Наразі дві третини селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем,
Речник пояснив, що ситуація важка, але контрольована. Там вживаються заходи для того, щоб вибити звідти ворога.
Росіяни вдарили по житловому сектору Вовчанська. Загинув чоловік 1956 року народження. Рятувальники знайшли його тіло у руїнах зруйнованого приватного будинку.
З'явилися перші подробиці наслідків удару по аеродрому "Кущевська". Відомо, що на летовищі базувалися фронтові бомбардувальники Су-34 противника. Загалом авіабаза розташована за понад 250 кілометрів від російсько-української лінії фронту.
Опубліковані кадри засвідчують руйнування складу УМПК та пошкодження будівлі пункту управління польотами. На відео також видно літаки Су-34, що вказує про можливість їхнього ураження, однак достовірної інформації про це немає.
Чи уражені саме літаки – невідомо, але на відео чути, як працюють реактивні двигуни. Можливо, ворог ухвалив рішення перебазувати машини,
Супутникові знімки ESA підтверджують присутність літаків Су-34 на аеродромі до моменту атаки. Попри хмарність, яка ускладнює отримання нових зображень, радіолокаційні дані вказують на наявність техніки на майданчику.
Близько 11 ранку у Дніпрі лунали вибухи. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про наслідки вибухів в Дніпровському районі.
Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі. Там сталася пожежа,
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Вдячні Японії за приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Таким чином коаліція включає в себе всі країни G7 і загалом 36 країн,
В ОВА повідомили, що вздовж лінії бойового зіткнення ворог посилив мінометні обстріли. За учора лише поблизу Макіївки, Греківки, Стельмахівки та Куземівки росіяни 39 разів відкривали вогонь з цього виду озброєння. Також вони активно застосовували артилерію – цілили в бік Невського, Макіївки, Стельмахівки. Безпілотники противника були зафіксовані у Куземівці та Невському.
По Білогорівці та території Серебрянського лісу завдано авіаційних ударів.
Також упродовж тижня поліцейськими Луганщини зафіксовано пошкодження і руйнування сімох домоволодінь в Новолюбівці та ще одного – у Невському. Це наслідки цьогорічних російських обстрілів.
Довжелезна черга виникла на виїзді з Сєвєродонецька. Там окупанти ретельно перевіряють майже кожну автівку.
У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці Комишанах, Інженерному та Придніпровському.
Зокрема, було пошкоджено 1 приватний будинок, будівлю водоканалу та 2 приватних автомобілі. Також 1 приватний будинок пошкоджено в регіоні.
За даними поліції, загалом в області через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.
Сьогодні вночі росіяни завдали нового ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об'єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
В Укренерго повідомили, що через наслідки відключена дією захисту магістральна повітряна лінія "Укренерго" в західному регіоні. У Міненерго додали, що постраждав також газовий об'єкт.
У Краснодарському краї Росії вночі 27 квітня були атаковані два нафтопереробні заводи: Слов'янський та Ільський. За даними джерел 24 Каналу, окрім двох НПЗ, "бавовна" також завітала на військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї. Джерела повідомили, що об'єкти були атаковані дронами СБУ.
Внаслідок російських обстрілів у Нікополі постраждали люди, серед них – неповнолітній хлопчик: поліція задокументувала наслідки ворожих атак
26 квітня російська армія завдала ударів з артилерії та БпЛА по районному центру та Марганецькій громаді – снаряди поцілили по об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок влучань постраждали місцеві жителі – їм надали медичну допомогу. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазини, будівля ринку, фасади й дахи в приватних будинках.
Вночі обстріли повторилися – ворог поцілив по території Червоногригорівської громади. Наслідки російської атаки встановлюються.
Група ГУР МО України "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російську РЛС 48Я6 К-1 "Подльот".
Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс,
Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 41 обстріл (217 вибухів) із різних видів озброєння, повідомили в ОК "Північ".
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал".
За попередніми даними, три крилаті ракети воїни Повітряного командування "Захід" збили. Однак є і влучання.
Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування,
В Івано-Франківській області на критичному об'єкті внаслідок влучання була велика пожежа площею 200 га, її вже загасили. У ДСНС повідомили про пошкодження будівлі.
В Повітряних силах розповіли, що усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:
Нашим захисникам вдалося знищити 21 повітряну ціль:
Російське міністерство оборони вранці 27 квітня повідомило, що сумнозвісна російська протиповітряна оборона "збила" та "перехопила" над територією Краснодарського краю шістдесят шість українських БпЛА. Ще два безпілотники було буцімто знищено над Кримським півостровом.
Тим часом моніторингові телеграм-канали країни-агресорки писали, що загальна приблизна кількість дронів, яка залетіла у Росію, була до 70 одиниць.
Відомо, що влучання на деяких об'єктах точно є, оскільки там почались пожежі.
Також деякі безпілотники, за словами окупантів, рухалися у напрямку Кримського мосту у Керчі.
У ДТЕК розповіли, що Росія атакувала 4 їхніх ТЕС. За даними пресслужби, обладнання підприємств серйозно пошкоджене. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.
За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу,
Протягом минулої доби на Миколаївщині силами та засобами ППО знищено три ворожі крилаті ракети.
Вночі, 26 квітня, внаслідок падіння уламків збитих ракет у Вознесенському районі пошкоджень зазнали два приватні будинки та три цивільні автомобілі. Крім того, на відкритій території за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.
Під ворожими обстрілами перебували Куцурубська та Очаківська громади. Постраждалих немає.
У російському Краснодарському краї вночі лунали вибухи. Окупанти повідомляли про атаку безпілотників у трьох районах.
Згодом у Міненерго України заявили, що вночі в Росії удари були по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ та інших об'єктах. Після атаки на деяких підприємствах виникли пожежі.
У міністерстві з посиланням на відкриті джерела написали про те, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки дронами.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, вночі росіяни атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Деяке обладнання пошкоджене.
Він зазначив, що наслідки атак все ще уточнюють. Наразі триває робота над ліквідацією.
На одному з енергетичних об’єктів поранено начальника зміни. Енергетик отримав контузію.
У МВС повідомили, що в Чорному морі 2 носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет. Натомість у Середземному 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет.
Вночі Сили ППО знищили 13 ракет. Однак у Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань.
Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі.
Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Впродовж доби окупанти 536 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів.
До ОВА надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Ігор Терехов повідомив, що у корпусах медзакладу Харкова на момент ракетного обстрілу перебували більш ніж 1000 людей – 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу.
На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу – в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих,
За даними поліції, постраждала пацієнтка 1970 року народження.
За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад з РСЗВ С-300.
За фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
О 3:45 у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога. Ворог атакував різними ракетами та ударними БпЛА. Вибухи чули в різних регіонах України.
Відбої пролунали орієнтовно о 6:02 вранці 27 квітня.
Міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання "Рамштайн" оголосив про виділення 3 мільйонів канадських доларів (2,2 мільйона доларів США) на виробництво дронів оборонною промисловістю України.
Також Оттава додатково внесе близько 13 мільйонів канадських доларів (9,5 мільйона доларів США) на ініціативу Чехії щодо закупівлі та постачання артилерійських боєприпасів для України. Це на додачу до раніше анонсованих 40 мільйонів канадських доларів (29,4 мільйона доларів США).
Росія заявила, що з 1 вересня 2024 року в усіх школах на тимчасово окупованих територіях України буде запроваджено новий предмет – курс з управління БпЛА.
У кремлі обіцяють, що кожен навчальний заклад буде оснащений учбовими безпілотниками і кадровим складом для організації навчання. Зважаючи на критичний брак педагогів на тимчасово окупованих територіях, до таких занять скоріш за все будуть залучати саме російських військових.
Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання.
Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень повідомив, що згідно з рішенням Ради Оборони 25 квітня внесено зміни в склад контрольно-пропускних пунктів Львівщини – відтепер там працюватимуть два представники Національної поліції і два представники РТЦК і СП.
Однак таке збільшення чисельності не стосується прикордонних контрольно-пропускних пунктів, яких в області є сім.
Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання "Рамштайн" 26 квітня оголосила, що Бельгія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів, а також виділить 200 мільйонів євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.
У Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що прилетіло поряд з медичним закладом – там повилітали шибки. Як уточнили згодом журналісти Суспільного, поранена щонайменше одна пацієнтка медзакладу. Це жінка середнього віку, їй уламками скла посікло голову.
За інформацією видання, у кількох корпусах лікарні вибиті сотні вікон.
Моніторингові канали попередили про зліт трьох бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". За пів години до цього ворог вже обстріляв Україну ракетами "Кинджал".
Також винищувачі для готовності захисту підняли у Польщі.