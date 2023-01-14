Йде важка бойова робота, Росія завдає удару по критичній інфраструктурі, – Гуменюк

На території України оголошена повітряна тривога через масовану ракетну атаку росіян. Наразі триває робота протиповітряної оборони.

Ситуація є досить напруженою, оскільки ворог постійно нарощує військову присутність. Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Триває важка бойова робота

Зокрема, російські окупанти нарощують присутність в акваторії Чорного моря. Наразі корабельне угрупування ворога складається з 5 ракетоносіїв, які мають напоготові 36 ракет типу "Калібр".

Наразі триває повітряна тривога та йде важка бойова робота, оскільки на Україну здійснюється масована ракетна атака,

– повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Наразі в ОК "Південь" не повідомляють, скільки ракет російських окупантів вже вдалося збити Силам протиповітряної оборони. А саме через те, що робота триває і це може зорієнтувати ворога.

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Ворог атакує критичну та цивільну інфраструктуру

За словами Гуменюк, сьогодні росіяни запланували собі чергову масовану ракетну атаку нашої держави. Загарбники атакують цивільну та критичну інфраструктуру України.

"Зусилля (росіян – 24 Канал) спрямовані на цивільну та критичну інфраструктуру. А також на психологічне напруження та техногенний тиск на мирне населення", – розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь".

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