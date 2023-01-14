Йде важка бойова робота, Росія завдає удару по критичній інфраструктурі, – Гуменюк
На території України оголошена повітряна тривога через масовану ракетну атаку росіян. Наразі триває робота протиповітряної оборони.
Ситуація є досить напруженою, оскільки ворог постійно нарощує військову присутність. Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Триває важка бойова робота
Зокрема, російські окупанти нарощують присутність в акваторії Чорного моря. Наразі корабельне угрупування ворога складається з 5 ракетоносіїв, які мають напоготові 36 ракет типу "Калібр".
Наразі триває повітряна тривога та йде важка бойова робота, оскільки на Україну здійснюється масована ракетна атака,
– повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь".
Наразі в ОК "Південь" не повідомляють, скільки ракет російських окупантів вже вдалося збити Силам протиповітряної оборони. А саме через те, що робота триває і це може зорієнтувати ворога.
В ОК "Південь" повідомили деталі масованої ракетної атаки: дивіться відео
Ворог атакує критичну та цивільну інфраструктуру
За словами Гуменюк, сьогодні росіяни запланували собі чергову масовану ракетну атаку нашої держави. Загарбники атакують цивільну та критичну інфраструктуру України.
"Зусилля (росіян – 24 Канал) спрямовані на цивільну та критичну інфраструктуру. А також на психологічне напруження та техногенний тиск на мирне населення", – розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь".
Масована ракетна атака 14 січня: що відомо
- Сьогодні зранку, 14 січня, російські окупанти вкотре атакували Україну ракетами, зокрема постраждав Київ. Міський голова Віталій Кличко заявив, що ворог атакував Дніпровський район столиці.
- Згодом з'явилася інформація, що уламки ворожої ракети впали у Голосіївському районі Києва на нежитлову будову. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
- Близько 15:00 на території України знову почала лунати повітряна тривога. Перші ворожі ракети помітили над Миколаївською областю. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у південній частині України вже почала працювати ППО. Зокрема вже є перші збиття.
- Під час масованого ракетного удару загарбники поцілили у багатоповерхівку в Дніпрі. Щонайменше один під'їзд вщент зруйнований, під завалами перебувають люди. На місці працюють усі екстрені служби.
- Крім того, ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури у Львівські області. У місцевій ОВА повідомили, що через це у львів'ян можливі перебої з постачанням води та електроенергії.