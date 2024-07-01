Ракетна небезпека: у низці областей лунає повітряна тривога
У Києві та низці областей вдень 1 липня пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
Загроза була безпосередньо для Півночі і Сходу України. 24 Канал закликав жителів областей, де була оголошена повітряна тривога перебувати в укриттях, адже це могло врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
У північних областях оголосили відбій повітряної тривоги. Тривоги продовжують лунати у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківський і Луганській областях. Повітряну тривогу оголосили ще й у Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на Південному Сході і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
У північних областях оголосили відбій повітряної тривоги. Тривоги продовжують лунати у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківський і Луганській областях.
Повітряну тривогу оголосили ще й у Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на Південному Сході і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Повітряна тривога у Києві і низці областей пролунала об 11:36. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного обстрілу.
Ракетна небезпека для північних областей, де оголошено повітряну тривогу!
– написали військові.
Тим часом моніторингові телеграм-канали пишуть, що біля кордону з Україною на Північному Сході літають ворожі Су-34. Тому є загроза пусків ракет типу Х-59.
Монітори також повідомляли про можливий рух ворожих ракет у напрямку Полтавської області. Однак згодом ворожі цілі припинили своє існування.
Об 11:56 для Києва та Київської області оголосили відбій повітряної тривоги. Водночас в інших областях сирени ще продовжували лунати.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", – попередили Повітряні сили.
Уже о 12:03 у Миргородській громаді було чутно звуки вибухів. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі.
Повітряна тривога в Україні 1 липня / Скриншот 24 Каналу
Росія 30 червня пустила ракети по Києву
- Ввечері 30 червня у Києві та низці областей також лунала повітряна тривога. Повітряні сили повідомили, що, ймовірно, окупанти запустили крилату ракету з Півночі.
- Згодом у самому Києві почули вибух. Там по ворожих цілях відпрацювала українська протиповітряна оборона.
- Уламки ворожих ракет також впали на 14-поверховий будинок в Оболонському районі міста. До медиків звернулися 5 постраждалих жінок з гострою реакцією на стрес.
- У Київській міській військовій адміністрації наголосили, що ця атака відрізнялася від попередніх. Тому, як наголосив очільник КМВА Сергій Попко, ворог може випробовувати нові тактики.