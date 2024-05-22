Чи зникла ракетна загроза з боку Росії після знищення "Циклона"
Українські військові знищили російський корабель "Циклон" у тимчасово окупованому Криму. Військові розповіли, чи далі є загроза ракетних ударів росіян з півострова.
Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, що справді знищений російський корабель "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Проте він пояснив, що говорити про відсутність угруповання росіян ще рано, пише 24 Канал.
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Як вплине відсутність "Циклона" на обстріли
Дмитро Плетенчук розповів, що суто технічно російський Чорноморський флот можна було називати флотилією (містить кораблі другорядних класів), з моменту втрати крейсера "Москва" як корабля першого рангу.
У складі флоту залишається ще багато одиниць, серед них є і носії крилатих ракет. Так, "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє, або воно досить мале – ще рано,
– пояснив Плетенчук.
За його словами, у російських загарбників є інша проблема – неможливість застосовувати свій катерний і корабельний склад через небезпеку виходів у море. Саме цей факт Україна спостерігає.
Як вплинуло на безпеку України знищення "Циклона"
- Генштаб ЗСУ 21 травня офіційно підтвердив, що Україна вразила в тимчасово окупованому Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800.
- У Військово-морських силах ЗСУ розповіли, що знищення "Циклона" щонайменше означатиме, що відстань і час на реагування в разі застосування саме ракет "Калібр" збільшується. Тому що Крим ближче до нас, ніж Новоросійськ або ті позиції, які вони останні 2 рази застосовували для пусків ракет.
- Дмитро Плетенчук розповідав, що росіяни ще мають в акваторії Чорного моря орієнтовно 10 одиниць ракетоносіїв. Проте їх вороги тримають не в Криму, а у порту Новоросійська.