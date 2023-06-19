Вночі окупанти атакували Одещину: ракети запускали з підводного човна в Чорному морі

Вночі росіяни атакували Одеську область з підводного човна. Між виявленням пусків та влучанням в ціль було декілька хвилин.

Вночі 19 червня близько 02:00 росіяни запустили ракети з Чорного моря. Після цього в Одесі почули звуки вибухів. В ефірі національного телемарафонну речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про атаку ворога, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про нічну атаку Одеської області

Гуменюк повідомила, що атака була спрямована з Чорного моря, з підводного човна ворог випустив 4 ракети "Калібр".

Вона наголосила, що пуски з підводного човна вважаються складними для виявлення. Проте все ж таки сили ППО знищили всі 4 випущені ракети, а влучань не допущено.

Зараз, вірогідніше за все, він (підводний човен – 24 Канал) буде заведений в пункт базування, відбудеться чергова ротація: або повернеться на чергування після споряджання, або вийде інший ракетоносій,

– сказала вона.

Голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук також повідомив, що в Одеській області сили ППО знищили 4 ракети "Калібр". Він побажав українцям максимально тихого та продуктивного дня.

Яка ситуація в Чорному морі

Гуменюк наголосила, що "Калібри" можуть досягати по всій території України, проте куди полетять ракети спрогнозувати важко. Між виявленням пуску ракет з підводного човна до вибуху можуть бути лічені хвилини або секунди, тому на повітряну тривогу потрібно реагувати негайно. Виявлені ракети можуть швидко досягнути своєї цілі.

Гуменюк повідомила, що станом на 6 ранку 19 червня в Чорному морі перебуває 1 ракетоносій – підводний човен, який, вочевидь, вже спустошений. Тож, скоріш за все, він повернеться до пункту базування.

Водночас напередодні відбулась ротація з надводним ракетоносієм, який готовий до використання. Тому він може дуже швидко, впродовж 2 – 3 годин, з'явитися на бойовому чергуванні.

Вночі окупанти випустили по Україні "Шахеди"

У Генштабі ЗСУ пвідомили, що крім ракет, вночі Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Наслідки терористичної атаки ще уточнюються.

Детальнішої інформації поки що немає, водночас відомо, що Повітряні сили фіксували їх на території Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.