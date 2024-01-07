Ми дали недостатньо, – генерал США відповів, що потрібно Україні для ефективного захисту неба
Джерело:"Радіо Свобода"
Філіп Брідлав, колишній командувач військ НАТО в Європі, наголосив на необхідності збільшення допомоги Україні. За його словами, нашій державі потрібно більше систем протиповітряної оборони для ефективного захисту неба від ракетних атак.
У відповіді на запитання про потреби української ППО генерал Брідлав констатував, що Україна використовує надані Заходом системи з розумом, але для захисту всієї території країни потрібно значно більше установок. Він наголосив на важливості датчиків, радарів та систем управління, які зроблять оборону більш стійкою.
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Україна потребує більше ППО
Як зазначив Брідлав, надані Україні системи ППО з боку Заходу є ефективними, але їх кількість недостатня для охоплення всієї території нашої держави. Він закликав до збільшення поставок не лише зброї, а й датчиків, радарів та систем управління.
Ми недостатньо дали Україні. Ми повинні дати українцям більше можливостей... Скажімо, F-16 ефективніші, коли підключені до сенсорів та мережі управління, які дають їм змогу визначити, звідки летить ракета,
– сказав Брідлав.
Водночас генерал наголосив: Україна вже робить хорошу роботу з обмеженою кількістю спроможностей, які вона має.
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Контекст
- Українська протиповітряна оборона активно протистоїть повітряним загрозам, зокрема відбиваючи атаки ворожих безпілотників та ракет. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 7 січня 2024 року було знищено 28 ворожих БпЛА типу Shahed-136/131, які випустили загарбники з півдня.
- Водночас у Міністерство оборони України нещодавно розповідали про успіхи нашої ППО у 2023 році. У відомстві констатували, що українські оборонці неба ліквідували за 12 місяців 3 800 повітряних цілей, які запускали російські окупанти. Такий результат не може приємно не дивувати. Разом з тим він підтверджує: Росія здійснює терор населення нашої держави.
- Крім того, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, українські ракети та дрони ефективно проникають через російську систему ППО в окупованому Криму Вони завдають ударів по стратегічних об'єктах противника. Скажімо, у ніч проти 6 січня у Саках під ударом опинився аеродром загарбників.