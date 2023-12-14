Примітивний російський стиль, – в ОП назвали причину атак "Кинджалів" по Україні

В Україні протягом 14 грудня чотири рази лунали сигнали повітряної тривоги через зліт винищувача МіГ-31К та запуски ракет "Кинджал". Така активність ворога напевно пов'язана з пресконференцією Владіміра Путіна, яка проходила в Москві.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що у такий спосіб росіяни демонструють своє домінування. Вони намагаються вплинути на рішення західних партнерів щодо продовження допомоги Україні, показуючи їм, що мають ресурс – крилаті, балістичні, надзвукові ракети, щоб атакувати нашу державу.

Дивіться також Україну атакували "Кинджалами": у Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей збили

Домінують через насилля

Росіяни діють досить банально та передбачувано. Поки "пахан" щось розповідає на пресконференції, його раби атакують іншу державу.

Це примітивний російський стиль. Вони показують, що готові йти на "бєзпрєдєльні" дії, щоб їх почули. Росія – не інтелектуальна країна, вона не може вести дипломатичну дискусію, а може тільки домінувати через насилля,

– підкреслив Подоляк.

Ми маємо, на думку радника глави ОПУ, постійно говорити нашим партнерам: якщо ви толеруєте вбивцю, то це не означає, що він буде потім законослухняним громадянином. Він буде тільки збільшувати масштаб руйнації, яку буде завдавати вашим правилам.

Війна за право існування України або Росії

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на нашому ютуб-каналі о 22:30.

Хоча українці за майже два роки війни звикли до будь-якої агресії ворога, проте росіяни зараз можуть використати нову тактику – хаотичні ракетні атаки. Вони почали завдавати удари по Києву ракетами 48Н6 з комплексу С-400, проте бити ними прицільно з території Росії неможливо, це означає, що ворогу все одно, куди влучить їхня ракета.

Проте в Україні працюють системи ПРО. Звісно це не ізраїльський "Залізний купол", але сьогодні це ефективніша система безпеки, ніж мали раніше. Однак все одно українцям необхідно бути обережними, слухати всі попередження і реагувати на них відповідним чином.

Нам потрібно знову протриматися зиму. Це війна за право існування України або Росії. Сьогодні хтось один має зникнути з історичної мапи. Для людства важливо, щоб в політичному сенсі перестала існувати Росія в такому вигляді як сьогодні,

– зауважив Михайло Подоляк.

Тому Україні необхідно далі працювати над збільшенням ефективності протиракетних систем навколо наших міст. А також говорити з партнерами.

Ми хочемо, щоб сьогодні нам допомагали, і низка країн Європи допомагають Україні захищати повітряний простір, надаючи нам ЗРК NASAMS, ракети IRIS-T. Німеччина передає додаткову систему Patriot,

– пояснив радник глави ОПУ.

Також, за його словами, Україна докладе зусиль, щоб більш ефективно захищати критичну інфраструктуру, міста та селища нашої країни.

Більше про повітряні тривоги 14 грудня