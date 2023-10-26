Що свідчить про підготовку Росії до нових атак, зокрема по енергооб'єктах: Гуменюк відповіла

Російська армія вчергове вивела свій ракетоносій у Чорному морі, підвищивши рівень загрози ракетного обстрілу. Такі дії окупантів можуть свідчити про їхню підготовку до масованих атак, зокрема й об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. Вона також закликала українців реагувати на сигнали повітряної тривоги через підвищену загрозу з моря, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін вирішив перемістити МіГ до Криму: чому це зашкодить Росії

Що наразі відомо про підготовку росіян до атак

Гуменюк зазначила, що Цілком імовірно, що ворог може використати свої високоточні ракети типу "Калібри", носій якого наразі перебуває у Чорному морі, по обʼєктах критичної інфраструктури. За словами речниці, так росіяни робили минулого року.

Крім того, Наталія Гуменюк підкреслила, що українські військові спостерігають довготривалу павзу щодо невикористання росіянами ракет повітряного базування типу Х-101, якими вони полюбляли гатити минулої зими.

Це може говорити про підготовчий період, який певним чином ворог використовує для накопичення цього виду озброєння,

– сказала вона.

Зрештою речниця наголосила, що в будь-якому випадку перебування ракетоносіїв в Чорному морі чи навіть у пунктах базування – це високий рівень ракетної загрози на всій території України. А коли ці кораблі виходять на бойове чергування, то підіймається додатковий рівень загрози.

Наостанок вона закликала усвідомлювати небезпеку, яку можуть нести ракетоносії з Чорного моря й оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже виявити пуск "Калібрів" доволі складно.

Що відомо про останні обстріли енергооб’єктів України