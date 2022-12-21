У Путіна мало часу, він квапиться, – політолог про можливі нові масовані атаки від Росії

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що на українців чекає дуже важкий тиждень, зокрема існує загроза енергетичного тероризму з боку країни-агресорки. Це ймовірно повязано з тим, що Україні буде надана система протиповітряної оборони Patriot.

До Нового року і після Владімір Путін намагатиметься завдати найбільшої шкоди українській енергетичній інфраструктурі. Про це 24 каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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На його думку, у Путіна залишилось дуже мало часу, тому він квапиться.

Він планував здійснити агресію проти України та захопити її за три дні. Але війна катастрофічно затягнулась,

– наголосив політолог.

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Путін примушує Україну та Захід до брудного миру

Він вважає, що чим довше вона триває, тим болючіших ударів завдасть по російській економіці, збройним силам та авторитету Росії, який й так вже нульовий у світі. А також по ставленню росіян до своєї влади та й до Путіна.

"Тому він намагається як найшвидше та інтенсивніше завдати шкоди Україні, щоб примусити її та Захід до якогось "гнилого" компромісу, до якогось брудного миру", – підкреслив Ігор Ейдман.

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