Росія затягуватиме процес: скільки ще триватимуть ракетні атаки агресорки

Росія продовжує ракетний терор нашої енергетичної системи. Окупанти завдають масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Це нагадує тактику росіян щодо обстрілів залізничних вузлів минулої весни.

Утім, тоді наші ремонтні бригади оперативно відновлювали залізничну інфраструктуру. Тож спроби ворога знищити нашу логістику та постачання не мали критичного впливу. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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У росіян дилема – знищити енергосистему чи зберегти трохи ракет

За його словами, негативні зміни внаслідок російських обстрілів таки були, але не критичні. А згодом країна-агресорка припинила так активно обстрілювати залізничні вузли.

Зараз ми спостерігаємо дуже схожу ситуацію,

– пояснив Коваленко.

Він додав, що російські загарбники для обстрілів нашої енергосистеми використовують крилаті ракети авіаційного та морського базування. Однак вони є дефіцитними.

Отже, у наслідок масованих обстрілів росіяни можуть зменшити кількість таких ракет до критичного значення та стати повністю залежними від їхнього виробництва. І надалі це відчуватиметься насамперед в інтенсивності атак ворога.

"Росіяни перебувають у такій ситуації: або вони повністю знищують нашу енергетичну інфраструктуру, хоча це все одно не принесе їм жодного профіту ані в зоні бойових дій, ані в питаннях дипломатії. Або вони закінчують це робити (масовані атаки по енергосистемі – 24 канал)", – підкреслив військово-політичний оглядач.

Коваленко припустив, як довго триватимуть атаки енергетичної інфраструктури: дивіться відео

Як довго триватимуть обстріли енергосистеми

Мені здається, це буде така ситуація як і з залізницею, але матиме довший термін ударів та тиску,

– припустив Коваленко

Він зазначив, що саме Сєргєй Суровікін є ініціатором цієї тактики щодо ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Втім, якщо ракетний терор нашої енергосистеми не матиме ефекту, то для російського генерала це буде поразкою.

Отже, він і далі затягуватиме це процес. На думку Коваленка, обстріли нашої енергетичної інфраструктури триватимуть ще понад місяць. А потім росіяни "розчаруються" і в цій стратегії також.

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