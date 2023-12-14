"Усі ракети були збиті": у Повітряних силах пояснили, звідки тоді беруться величезні вирви

Останніми днями Росія активізувала удари по Україні. Країна-агресорка застосовує ракети й дрони, але більшість з них збиває протиповітряна оборона.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив 24 Каналу, звідки тоді з'являються величезні вирви. Зокрема, така утворилась під час атаки на Київ 13 грудня.

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За словами Ігната, під час збиття ворожа ракета вибухає в повітрі, а її уламки летять врозсип на землю й теж становлять загрозу. Але часом бойова частина не вибухає.

Ракету теж вважають збитою, вона вже однозначно не летить до своєї цілі, а просто падає – і утворюється така вирва,

– пояснив речник Повітряних сил.

Крім того, впливає щільність ґрунту. Якщо він м'який, то відповідно буде більше вирва.

Детальніше про атаку 13 грудня

Росіяни запустили по Києву 10 балістичних ракет, але їх усі збила українська ППО. Однак унаслідок падіння уламків постраждало кілька районів столиці, найбільше – Дніпровський.

Постраждало понад 50 людей, зокрема шестеро дітей. Крім того, було пошкоджено лінії електропередач і водопровід.

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Протягом доби 14 грудня в Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу. Через 10 хвилин після однієї з них пролунав вибух у Старокостянтинові на Хмельниччині.

Ворог застосував високоточну ракету "Кинджал". Оскільки вона гіперзвукова й може маневрувати на траєкторії польоту, її майже неможливо перехопити.

Вибухи чули також у Києві – через 12 хвилин після оголошення тривоги. За попередніми даними, це був результат роботи протиповітряної оборони.