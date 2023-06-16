Ризик повторних ракетних атак на Київ дуже високий, – КМВА

У Київській міській військовій адміністрації наголосили, що ризик повторних ракетних атак дуже високий. Киян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це заявив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телеканалу "Київ24". Зазначимо, що росіяни 16 червня вдень атакували території України ракетами, частину із них – спрямували на столицю, повідомляє 24 Канал.

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Загроза ракетних атак залишається

У КМВА наголосили, що попри денну атаку росіян, не можна виключати повторних ракетних обстрілів.

Ми не виключаємо, що існує ймовірність повторних ракетних атак найближчим часом. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Окрім того, нагадаємо, що довіряти треба лише офіційній інформації – не ведіться на фейки,

– заявив Шаманов.

Ракетна атака 16 червня: що відомо

Росіяни удень 16 червня здійснили ракетні обстріли кількома типами ракет – крилатими та балістичними. Сили ППО повідомили, що ліквідували 12 ракет – 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів".

Усі повітряні цілі були ліквідовані силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Окрім того, також знищили 2 ворожих дрони-розвідники.

У Києві чули вибухи. Як згодом пояснив мер Києва Віталій Кличко – працювала ППО.

Унаслідок обстрілу на Київщині зафіксували пошкодження кількох будівель в одному з районів. Спалахнула пожежа.

Згодом у Київській ОДА повідомили, що пошкоджено щонайменше 30 приватних будинків. Також поранення отримали 6 людей, серед яких – дитина.

Варто зазначити, що ворожа атака відбулася під час офіційного візиту африканської делегації. Лідери кількох країн прибули у столицю, аби зустрітися з Володимиром Зеленським та презентувати власний мирний план щодо закінчення війни.

Ворог 16 травня удень намагався атакувати Київщину ракетами, зокрема – аеробалістичними. У Повітряних силах повідомили, що росіяни спрямували "Кинджали" саме на столицю.