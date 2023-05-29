Щось росіян підганяє, – Ступак припустив, чому ворог збільшив кількість ракетних атак

Російські окупанти поспішають зробити якнайбільше ударів по Україні за невеликий період. Активізація ракетних атак з боку ворога може свідчити про його останні потуги.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній працівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни натепер імпровізують. Ввечері 29 травня в Україні знову оголосили повітряну тривогу – третю за добу.

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"Щось росіян підганяє – настільки інтенсивно і немає розпланованості, якоїсь тактики. Не кажу про останні потуги, але до цього все рухається", – сказав Ступак.

Головною ціллю росіян лишається військова техніка

Важливо не публікувати будь-яку інформацію, пов'язану з дислокацією української військової техніки, тому що це пріоритетна ціль загарбників.

"Передусім росіяни налаштовуватимуться на місця розміщення нашої військової техніки. На жаль, у них є успіхи у влучанні в такі об'єкти", – зазначив експрацівник СБУ.

Ворог моніторить наші ефіри, соцмережі лідерів думок і блогерів. Визначити місце розміщення техніки можна за найдрібнішими ознаками – навіть за стовпом.

Російські атаки: останні новини

Вночі 29 травня Росія вкотре обстріляла Україну. Окупанти запустили на Київ спершу "Шахеди", а потім і крилаті ракети.

Вдень російські загарбники знову завдали удару по українських містах. Потужні вибухи пролунали в центральних районах Києва, є поранений.

Очільник української розвідки Кирило Буданов виступив зі зверненням після ракетної атаки з боку Росії 29 травня. Він пообіцяв росіянам, що вони пошкодують.

Повномасштабна війна триває вже понад рік, однак деякі люди досі не затямили, що знімати роботу ППО не можна. Після ракетної атаки по Києву 29 травня затримали двох таких зловмисників.