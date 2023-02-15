Майже щодня є загиблі чи постраждалі, – облрада про складну ситуацію на Херсонщині

Ворог продовжує обстрілювати цивільні будинки на Херсонщині. Майже кожного дня там з'являється інформація про загиблих чи постраждалих.

Про це 24 Каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Також на Херсонщині після відходу ворог залишив міни та нездетоновані боєприпаси.

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Соболевський повідомив, що сьогодні очікується повне відновлення залізничного полотна на Херсонщині, яке було пошкоджено внаслідок російських обстрілів.

Ворог б'є по житлових будинках

В Херсонській облраді повідомили, що ворог переважно б'є по житловій забудові, найбільше прилітає по житлових будинках. Страждають також гуманітарні об'єкти та критична інфраструктура міста.

Фактично кожного дня в нас є загиблі, є постраждалі,

– додав Соболевський.

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Мінна небезпека

На Херсонщині залишається мінна загроза. На території області лишилися велика кількість мін та боєприпасів, які не розірвалися. Безпека херсонців великою мірою залежить від їхньої обережності та уважності, наголосили в облраді.

Соболевський вкотре закликав містян не підходити до небезпечних предметів та пересуватися за межами населених пунктів винятково відомими та перевіреними маршрутами.

Нагадаємо, що 12 лютого автомобіль з цивільними людьми підірвався на міні, залишеній російськими військовими.

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