Росія накопичила до 900 далекобійних ракет, – Ігнат розповів, з яких напрямків загрожує ворог
Росія накопичила приблизно до 900 високоточних далекобійних ракет. Окупанти можуть атакувати Україну як з території Росії, так і з тимчасово окупованого Криму.
Ближче до Криму російські військові тримають крилаті ракети морського базування типу "Калібр". На самому тимчасово окупованому півострові росіяни можуть зосереджувати протикорабельні ракети "Онікс". Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Ігнат розставив крапки над "і" щодо російських ракет
Водночас на території Росії в окупантів ракети, які загрожують з різних напрямків. Мовиться про авіаційні ракети повітряного базування Х-101 та Х-555, "Кинджали" та наземні "Іскандери" обох типів (мовиться про "Іскандер-К" та "Іскандер-М").
Ігнат розповів, що в попередні кілька місяців немає таких інтенсивних обстрілів України, як було влітку. Зокрема, він зазначив, що влітку кожного місяця росіяни використовували проти України понад 100 ракет.
Восени ситуація з інтенсивністю обстрілів змінилася й масованих ракетних атак немає. Однак спікер зауважив, що Росія використовує авіаційні ракети Х-59 та Х-31, а також "Іскандери" обох типів.
Відтак, восени протягом місяця росіяни все одно використовують кілька десятків ракет.
У ГУР МО раніше повідомляли, що Росія здатна виготовлювати 100 ракет в місяць. Відтак, Ігнат сказав, що росіяни мають приблизно 870 – 900 високоточних далекобійних ракет.
У цю кількість не входять авіаційні ракети Х-59, Х-31 чи Х-35, а також "Онікси" та ракети С-300.
Що відомо про загрозу ракетних обстрілів
- У ГУР МО восени повідомили, що Росія накопичила 165 "Калібрів", 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55, 290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К" та 80 "Кинджалів".
- Раніше Юрій Ігнат заявляв, що запаси відповідних ракет у росіян дещо менші за ту кількість, яку противник використав під час минулої кампанії з обстрілу енергетичної інфраструктури України.
- Нещодавно у розвідці Міноборони Британії заявили, що Росія накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими. У розвідці вважають, що росіяни наразі використовують "Шахеди", щоб сформувати бойовий простір для ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.