Аеродроми завжди під ворожим прицілом, – Ігнат розповів про пріоритетні цілі Росії

Російські військові намагаються атакувати українські аеродроми, які завжди перебувають під ворожим прицілом. Українським пілотам доводиться воювати в умовах постійних обстрілів ворога.

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу розповів, що аеродроми, промисловість, критична й портова інфраструктура – це все цілі ворога, які будуть для нього пріоритетними, пише 24 Канал.

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Українська авіація серйозно дошкуляє ворогу

Разом з тим, Ігнат підкреслив, що аеродроми завжди під ворожим прицілом, оскільки наші пілоти завдають шкоди окупантам.

Ви бачите постійно результати бойової роботи наших льотчиків. Це видно і в російських пабліках, і самі ж окупанти про це пишуть,

– сказав представник Повітряних Сил.

Водночас Ігнат заявив, що завдяки грамотним діям українським військовим вдається зберегти людські життя і техніку. Крім того, українським пілотам вдається завдавати болючих ударів по тилах окупантів.

"Тому тут ні для кого не секрет, що пілоти, які сьогодні воюють в умовах постійних регулярних обстрілів ворога, мають відповідні запобіжники, скажімо, що в таких умовах використовують грамотно і самі, дії органів військового управління, спричиняють до того, що не лише зберігають техніку, життя людей, але завдають окупанту болючих ударів по його тилах, по його командуванню та його логістиці", – сказав Ігнат.

Росія атакує українські аеродроми: що відомо

Влітку 2023 року російські окупанти кілька разів намагалися атакували українські аеродроми. Щонайменше двічі під прицілом ворога був аеродром у Старокостянтинові, що в Хмельницькій області.

Росія атакувала аеродром у Старокостянтинові 26 липня та 5 серпня. Для ударів окупанти використовували аеробалістичні ракети "Кинджал", а також крилаті ракети "Калібр" і Х-101.

11 серпня росіяни "Кинджалами" завдала удару в районі аеродрому Коломия в Івано-Франківській області. Під прицілом ракетної атаки росіян були українські молоді пілоти, які скоро мають поїхати на навчання на західних літаках.