Росія обстрілює Україну з Криму: у ВМС пояснили, як можна нівелювати загрозу атак
Російська армія обстрілює територію України з тимчасово окупованого Криму ракетами. Наші військові працюють над тим, щоб зменшити загрозу атак з анексованого українського півострова.
Однак для повного нівелювання загрози необхідно деокупувати Крим. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.
Цікаво ЗСУ доведеться ухвалювати складні оборонні рішення через наступ Росії, – ISW
У ВМС розповіли про нівелювання загрози обстрілів з Криму
Плетенчук зазначив, що військові неодноразово наголошували на тому, що будь-які об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, якщо вони несуть загрозу, є законними цілями для нашої держави. Крім того, вибухи на території Криму так само будуть продовжуватися на військових об'єктах.
Проте без повного звільнення території забезпечити безпеку саме незастосування цієї локації неможливо,
– пояснив речник ВМС.
Капітан також зазначив, що треба зрозуміти, що тактика ворога полягає у використанні мобільних платформ, які досить складно відстежувати, які переміщуються постійно і не перебувають на стаціонарних позиціях. Тому небезпека обстрілів з Кримського півострова присутня постійно.
Росія атакувала Київську область "Цирконом" з Криму
- Росія 25 березня атакувала Київську область ракетами, які потім визначили як "Циркон". Вже 30 березня Кремль визнав, що вдарив по Україні гіперзвуковою зброєю "Циркон". Під час атаки всі ракети було успішно знищено.
- Ці балістичні ракети були випущені із території анексованого Криму. Внаслідок атаки десятеро людей зазнали травм різної тяжкості, серед яких були дівчина-підліток та двоє вагітних жінок.
- Швидкість підльоту "Циркона" до найбільших міст України надзвичайно коротка. Так, ця ракета долетить до Півдня всього лиш за хвилину. До Києва, Вінниці, Харкова – за 3, а на заході вона опиниться за близько 5 хвилин.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що росіяни накопичили у Криму гіперзвукові ракети "Циркон" і обрали базу Криму для їх розміщення. Зокрема, звідти зручно обстрілювати Одесу та інші південні райони України.
- Варто зазначити, що ракета "Циркон", за попередніми оцінками, має швидкість приблизно 11 600 кілометрів на годину, що є гіперзвуком. Усе, що відомо про "Циркони", їхня характеристика і можливі загрози – читайте у матеріалі.