Росія обстрілює Україну з Криму: у ВМС пояснили, як можна нівелювати загрозу атак

Російська армія обстрілює територію України з тимчасово окупованого Криму ракетами. Наші військові працюють над тим, щоб зменшити загрозу атак з анексованого українського півострова.

Однак для повного нівелювання загрози необхідно деокупувати Крим. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

Цікаво ЗСУ доведеться ухвалювати складні оборонні рішення через наступ Росії, – ISW

У ВМС розповіли про нівелювання загрози обстрілів з Криму

Плетенчук зазначив, що військові неодноразово наголошували на тому, що будь-які об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, якщо вони несуть загрозу, є законними цілями для нашої держави. Крім того, вибухи на території Криму так само будуть продовжуватися на військових об'єктах.

Проте без повного звільнення території забезпечити безпеку саме незастосування цієї локації неможливо,

– пояснив речник ВМС.

Капітан також зазначив, що треба зрозуміти, що тактика ворога полягає у використанні мобільних платформ, які досить складно відстежувати, які переміщуються постійно і не перебувають на стаціонарних позиціях. Тому небезпека обстрілів з Кримського півострова присутня постійно.

Росія атакувала Київську область "Цирконом" з Криму