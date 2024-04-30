Режим "рязанського цукру", – Світан припустив, що можуть готувати росіяни на свята

Українців повідомляють, що є висока ймовірність ракетних загроз від Росії у період Великодніх свят. Не варто нехтувати сповіщеннями про тривогу у цей період.

Роман Світан, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт, розповів 24 Каналу, що росіяни під час таких великих свят можуть організувати провокації. Він додав, що вони можуть дальніми засобами ураження вдарити по українських містах.

Дивіться також Путін не змінився: на що зараз орієнтується диктатор

Загроза для України

Світан вважає, якщо окупанти задумали обстрілювати Україну на Великодні свята, то вони заперечуватимуть це всіма ймовірними способами. Спробують повісити цей ймовірні обстріли, звинувачуючи в цьому українські Сили оборони.

Це режим "рязанського цукру" – підірвати свої доми будинки самими ж мешканцями та повісити це на чеченців. Як це було понад двадцять років тому,

– сказав військовий експерт.

Якщо Росія готує такий механізм, то варто бути дуже обережними на цих Великодніх святах. Роман Світан наголосив, що варто бути особливо уважними, коли є повідомлення про тривогу, її точно не варто ігнорувати у цей час та намагатись та обов'язково йти у безпечні місця.

Російські атаки по території України: основне

Вночі на 27 квітня Росія масовано обстріляла Україну ракетами, націлившись на критичну інфраструктуру нашої країни. У Повітряних силах повідомили, що усього вночі ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. В Укренерго повідомили, що росіяни вдарили ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Заступник генсека ООН заявив, що ескалація війни в Україні є "прямою загрозою регіональній стабільності та міжнародній безпеці". Мирослав Єнча зробив таку заяву, відреагувавши на масований удар по Україні.

Масований російський удар по українській енергетиці дав зрозуміти, що Україна наразі потребує дедалі більше систем протиповітряної оборони для захисту. Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час брифінгу сказала, що Україні потрібно більше засобів ППО для захисту від російських ракет.