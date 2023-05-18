У цьому вся Росія: Жданов пояснив, чому ворожі ракети регулярно прилітають у житлові будинки

З початку повномасштабного вторгнення територія України постійно зазнає ракетних обстрілів. Дуже часто ракети, на жаль, потрапляють у житло українців, що призводить до загибелі та поранення людей.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він пояснив, чому так відбувається і від чого залежить точність ракет.

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Є похибка

Жданов зауважив, що в аеробалістичної ракети може бути похибка її самої. Наприклад, ракета Х-22 має коефіцієнт кругового відхилення 600 метрів.

Коли її створили в Радянському Союзі, то назвали "вбивця авіаносців". Американський авіаносець має довжину приблизно 400 метрів. І не важливо, куди ця ракета мала потрапити – в його ніс чи в корму. Тому про те, щоб вона була більш точною, ніхто не турбувався,

– зазначив військовий експерт.

Також Х-22 була розрахована під ядерний боєзаряд, тому її головна частина важить 960 кілограмів – щоб він туди вмістився.

"Х-22 – не точна ракета і може відхилятися від цілі на 300 метрів в будь-яку сторону", – підкреслив він.

Олег Жданов пояснив, чому ворожі ракети потрапляють по житлу українців: дивіться відео

Помилок бути не може

Всі інші ракети б'ють точно в ціль і не помиляються.

Якщо вони прилітають в житлові будинки українців, це не похибки – це означає, що коли її запускали, то ввели саме ті координати, куди вона прилетіла. Жодних помилок тут бути не може,

– зауважив Жданов.

Водночас Росія наголошує, що має найвисокоточні ракети.

"Росія спеціально завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та житловим кварталам. Це геноцид українців, щоб примусити нас капітулювати. Тому не варто дивуватись тому, що відбувається. В цьому всі Росія", – впевнений він.

Жданов нагадав, як на початку війни у взятого в полон росіянина запитали, навіщо Росія вбиває українців, він відповів: "Для того, щоб ви нас полюбили".

"Для нас повинно бути аксіомою це ствердження. І напевно росіяни вважають, що чим більше українців вони вб'ють, тим більше ми їх будемо любити. Вони не розуміють, що ми не маємо претензій до Росії. Ми хочемо просто жити самостійно, без них. А вони нав'язують свою "любов" через кров та вбивства", – наголосив Олег Жданов.

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