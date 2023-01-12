Ракетні атаки вже не пріоритетні для Росії, план Кремля не спрацював, – російський опозиціонер

Тактика ракетних атак уже не пріоритетна для Росії. План Кремля щодо цього не спрацював на концептуальному рівні.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Міноборони України опублікувало нові дані, скільки крилатих ракет залишилось в Росії.

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План з ракетами не виправдав себе

Накі розповів, що українці під час масованих ракетних обстрілів ще більше об'єднались проти Росії. План з ракетами себе не виправдав, тому Суровікіна скоро забудуть. Буде дивно, якщо вони припиняться повністю, бо забагато поставлено на це, але тепер для Кремля це не пріоритет.

Суровікін під цю проєктну роботу і ставився. Він з Сирійського конфлікту був тією людиною, яка дає накази бомбити цивільні об'єкти. Судячи з того, що він тепер один з трьох заступників – цей напрямок тепер не пріоритетний,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

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План спрацював технічно, але не концептуально

Він продовжив, що план з ракетними обстрілами спрацював технічно. Усе таки в України з'явились проблеми з електроенергією, збільшилось навантаження. Тому свого Росія частково досягла. Є відключення світла, але психологічно вони не зламали українців.

"Це не новація. Це особливо поширено було під час Другої світової війни, але з'явилось раніше, коли й бомбардувальники. І в більшості випадків це має зворотний ефект. Коли ти починаєш обстрілювати міста, йде ефект консолідації, а не ефект паніки й того, що всі хочуть здатися", – зауважив Накі.

За його словами, концептуально план Росії не спрацював. У Кремлі не чекали, що через це збільшиться кількість військової допомоги для України від Заходу. Путін чекав, що Київ здасться. А Захід буде замерзати і прибіжить до нього на перемовини, а не збільшить допомогу Україні.

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