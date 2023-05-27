Росія все частіше комбінує різні типи ракет для атак по Україні: про що це свідчить

Російські окупанти упродовж останнього часу намагаються тримати темп ударів по території України. Для цього вони поєднують і крилаті ракети, і дрони-камікадзе, і ракети із ЗРК С-300, С-400 тощо.

Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, ракетні удари по Україні тривають. Однак тепер вони не мають такого пропагандистського ефекту, як колись.

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Адже досить часто тепер прилітає і по окупованих землях або ж по території Росії. Це – позитивний момент. Але є й багато чого негативного.

Є гарна традиція. Коли росіяни намагаються вдарити, то прилітає по їхніх тилах. Тепер пропагандистського ефекту, як було в них колись, немає. Тепер у них постійно тривожно. Але це – весь позитив,

– зазначив Киричевський.

Окупанти комбінують удари

Як наголосив Киричевський, історія з комбінуванням різних ракет та дронів демонструє, що росіяни прагнуть підтримувати темпи обстрілів і водночас збереження запасу крилатих ракет. Схоже ще й на те, що окупанти активно використовують ракети Х-55, які є звичайною "приманкою".

Це робиться для перевантаження ППО. Можливо, доведеться збільшувати навіть цифри щодо залишку ракет в росіян. Адже наскільки ж активно росіяни пусті Х-55 використовують. Лише в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз є 10 таких ракет в цілому стані,

– зазначив Киричевський.

Крім того, очевидно, що росіяни отримали досить значну кількість "Шахедів", які зараз чи не кожного дня влітають в повітряний простір. Окупанти намагаються за допомогою цих дронів також виявляти сліпі зони української ППО.

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Такі сліпі зони можливі через рельєф. Не варто виключати й роботу російської агентури.

Це – не дуже позитивні речі. Але їх потрібно знати, щоб розуміти, якою важкою ціною досягається ефективний показник у 90% – 100% збиття різних ракет та дронів-камікадзе,

– підкреслив Киричевський.

Ракетні атаки по Україні: коротко

Під час нічної атаки в ніч на 26 травня окупанти запустили 10 крилатих ракет Х-101/Х-555, 7 зенітних ракет С-300/С-400 та ударні дрони-камікадзе "Шахед".

Вже вранці 26 травня російські окупанти завдали удар по Дніпру. Вони влучили в один з медичних закладів міста.

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