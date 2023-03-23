Росіяни змінюють стратегію ракетних обстрілів: назвали нові цілі ворога

Останні ракетні удари по містах України відрізняються від попередніх. Це може вказувати на те, що російські окупанти почали змінювати стратегію обстрілів.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков. За його словами, варто готуватися до нових терористичних атак Росії.

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Чому росіяни змінюють стратегію

У Головному управлінні розвідки заявили, що ракетні удари з 17 на 18, та з 21 на 22 березня відрізнялися від попередніх обстрілів, що може вказувати на зміну стратегії обстрілів Росії. Оскільки їм не вдалося знищити енергетичну інфраструктуру України, тепер росіяни ціляться у паливно-мастильні та військові об'єкти.

Під ударами можуть бути оборонні й промислові підприємства та загалом об'єкти, які мають величезне значення для економіки України,

– зазначив Олег Катков.

Те, що Росія змінює стратегію ударів, пов'язано з кількома факторами.

Перший – закінчився зимовий період, який був найскладнішим з точки зору енергетики. Завдяки ефективній роботі нашої протиповітряної оборони, енергетиків та рятувальників, енергетика України витримала.

Другий – ворог витратив величезний запас ракет, адже восени та взимку ледь не щотижня випускав понад 100 ракет.

"Зараз пауза між ракетними ударами набагато більша. Кількість крилатих ракет у них постійно знижується. Якщо брати останні обстріли, то там 60% із загальної маси пуску складали крилаті ракети. Хоча раніше було 80 – 90%", – підкреслив Катков.

Але варто додати, що у росіян зберігається виробництво ракет Х-101 повітряного базування та "Калібрів" морського базування. За даними української розвідки, мовиться про приблизно 40 одиниць на місяць. Тобто навіть якщо ворог уже немає ракет, через місяць у нього буде щонайменше 40.

Олег Катков про нову стратегію росіян: дивіться відео

Нові цілі окупантів

Головний редактор видання Defense Express зазначив, що змінюються як паузи між обстрілами, так і цілі для них. Використання будь-якого далекобійного ракетного озброєння передбачає знання розміщення цілі, яка піддається удару.

Маршрут польоту крилатої ракети обраховується окремим інститутом і ця інформація закладається у кожну ракету окремо. Тобто швидкість реакції у російських загарбників доволі висока. Втім все впирається у наявність актуальних даних про цілі.

Останнього разу ворог випустив одразу шість "Кинджалів", які витратив на трансформаторні підстанції,

– розповів Катков.

"Чому такі дорогі ракети було витрачено на такі, скажімо, другорядні цілі? Тому що не було іншої інформації у "банку цілей". Через те були обрані такі стаціонарні цілі, які можна знайти, якщо у тебе є просто Google Maps", – додав він.

Саме тому окупанти гатять просто куди-небудь у місто, бо іншої інформації у них просто немає. Численні удари по Харкову, Запоріжжю та інших містах не переслідують цілі знищити конкретний об'єкт – це просто удар по місту, каже Олег Катков. І, на жаль, кількість подібних ударів, ймовірно, збільшуватиметься.

"Снарядний голод" Росії

За поясненням Олега Каткова, "снарядний голод" артилерії на передовій та використання, наприклад, зенітних ракет, яких за даними ГУР, у Росії, було 6 тисяч, – це різні речі. Дефіциту цих зенітних ракет у ворога не буде. Вони використовують їх постійно.

"Зараз росіяни почали бити зі "Смерчу" ("Торнадо-С" – це модернізований "Смерч"). І хоч це дефіцитна розробка, але вони гатили з нього по Запоріжжю. Або для "Смерчу" у них не було цілей, або вони знову били куди-небудь, бажано по місту", – зазначив Катков.

До повторення подібних терористичних атак потрібно бути готовим, а не сподіватися на "снарядний голод" Росії. Зокрема, США у пакети допомоги регулярно включають радіолокаційні ракети HARM, аби можна було знищувати російські радіолокаційні станції, які відповідають за управління зенітними ракетами.

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