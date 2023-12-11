Без F-16 не обійтися, – Ігнат розповів, що допоможе краще захистити Україну від російських атак

Вночі 11 грудня росіяни атакували Київ 8 балістичними ракетами, однак українські сили ППО збили їх усіх. Проте вся Україна сьогодні потребує потужних систем захисту від ракет та дронів.

Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначивши, що Україна має потужні системи ППО, які прикривають різні регіони країни. Водночас їх потрібно більше. Так само як Україні вкрай необхідні винищувачі F-16.

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Очікуємо на підрозділ Patriot

Сьогодні в різних регіонах нашої країни перекрито силами мобільних вогневих груп – напрямки, об'єкти, міста. Ці групи заступають на бойове чергування, й у разі оголошення тривоги, коли летять зокрема "Шахеди", виїжджають на позиції по маршруту слідування цілей. Саме тому ці групи називають мобільними.

Вони мають невеликий радіус ураження, тому повинні на своєму шляху зустріти той самий "Шахед". В іншому випадку шансів на його ліквідацію буде мало,

– пояснив Ігнат.

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Щодо потужних систем ППО, таких як Patriot, NASAMS, IRIS-T, вони мають великий радіус дій.

Звісно, нам треба їх у більшій кількості, щоб посилювати всі регіони. Не лише Київ має такі системи. Patriot – той ЗРК, який може збивати аеробалістичні, балістичні та аеродинамічні цілі. Ці системи довели свою потужність та показали результат. Вони збили "Кинджали", балістику, російські літаки,

– наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Зараз ми очікуємо на черговий підрозділ ЗРК Patriot, про який говорили наші німецькі партнери. Він теж посилить якийсь напрямок. А також IRIS-T.

"Вся Україна має бути захищена. Вона настільки у нас велика, що без F-16 не обійтись. Він теж є частиною протиповітряної оборони. Якщо ЗРК прикриватимуть міста, напрямки, стратегічні та інфраструктурні об'єкти, то F-16 могли б між містами та на підступах до наших кордонів перехоплювати ворожі дрони та крилаті ракети", – підкреслив Юрій Ігнат.

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