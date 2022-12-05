Ракети закінчаться не скоро, – Яковенко назвав 2 умови, за яких припиняться обстріли України

Ракетні атаки України припиняться, коли впаде путінський режим та коли у Сполучених Штатах Америки буде політична воля надати Києву потужніше озброєння.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. Він впевнений, що доки Путін залишатиметься у Кремлі, ймовірність припинення обстрілів України близька до нуля.

До теми У Росії виник дефіцит боєприпасів до "Смерчів" та "Ураганів": хто може їх надати

Також він припустив, що у Кремля не скоро закінчаться ракети, бо там величезні запаси, які росіяни можуть поповнювати.

Запаси ракет у Росії величезні

Він пригадав, що коли був депутатом Державної Думи Росії, то їздив регіонами, у яких здійснювалося скорочення випуску озброєнь.

Ракети у Путіна закінчаться не скоро… Запаси величезні! При чому відновити ці запаси не становить великих труднощів,

– сказав Яковенко.

Він заявив, що кількість "цього смертоносного заліза" у Росії дуже значна. До того ж Москві робить збройні поставки Північна Корея, а Іран надає дрони і балістичні ракети.

Я думаю, що Київ зможе повністю зітхнути тоді, коли впаде путінський режим,

– сказав російський опозиціонер.

На думку Яковенка, обстріли України можуть припинитися тоді, коли США матимуть політичну волю надати Києву озброєння. Це дозволить знищувати військові об'єкти на території Росії.

Треба бити по території Росії

Російський опозиціонер заявив, що всім відомо, звідки саме Росія здійснює регулярні атаки по Україні.

Звідки долинають удари по Києву? Ці адреси відомі. Це військовий аеродром "Енгельс-2", розташований неподалік Саратова. Там стоять важкі бомбардувальники у великій кількості. Вони постійно злітають із цього місця та знищують українські міста,

– наголосив Яковенко.

На його думку, щоб російські бомбардувальники не злітали, потрібно знищити цей військовий аеродром.

Російський опозиціонер розповів, що відстань від аеродрому "Енгельс-2" до найближчої території України становить трохи більше, аніж 1000 кілометрів.

Вас зацікавить Мобіки заснули й не прокинулися, але є нюанс: російське командування боїться бунтів й бреше

Для розгрому цього аеродрому, додав Яковенко, потрібні або американські багатоцільові високоточні крилаті ракети Tomahawk або ж балістична ракета середньої дальності Pershing II.

Яковенко переконаний, що у Сполучених Штатів такого виду озброєння дуже багато і щоб його надати Україні потрібна політична воля.

Без цього ми скільки завгодно можемо давати Україні генератори, ковдри чи джерела тепла, але це не припиниться. Потрібно знищувати військові об'єкти Росії. Для цього потрібне інше озброєння Україні,

– сказав російський опозиціонер.

Ігор Яковенко також проаналізував основні версії, висловлені військовими оглядачами, чому США не дають достатньо потрібної зброї Україні.

Україна захищає інтереси і США, і Європи

За однією із версій, якщо почати знищувати військові об'єкти на території Росії, то Путін "образиться" і одразу ж випустить атомну бомбу. На думку Яковенка, така версія – повна нісенітниця. Він вважає, що такого ніколи не станеться і "це вже доведено".

За другою версією, додав російський опозиціонер, США не хочуть знекровлювати свою армію, тому і обережно ставляться до запасів зброї.

Важливо США збираються зірвати постачання зброї з Ірану до Росії, – Bloomberg

Однак, російський опозиціонер переконаний, що коли йдеться про ракети дальністю 1000 кілометрів, то США такі ракети за великим рахунком не надто потрібні.

Це ж не мовиться про міжконтинентальні ракети, які служать противагою російському нападу, а це ракети дальністю трохи більше, аніж 1000 кілометрів. Хто з такої відстані має намір нападати на США? Канада чи може Мексика? Такі аргументи не витримують критики,

– сказав Яковенко.

Він відзначив, що головна причина недостатнього надання Києву зброї – це відсутність політичної волі США та їхні внутрішні інтереси. Однак він сподівається, що таке становище згодом зміниться.

Я думаю, що прийде розуміння того, що Україна нині захищає інтереси Європи та США,

– підсумував російський опозиціонер.

Ігор Яковенко про те, коли припиняться обстріли України: дивіться відео

Коли у Росії закінчаться боєприпаси: що відомо