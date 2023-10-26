Побачимо, яка буде тактика ворога, – у Зеленського пояснили, чому ця зима буде іншою

Росіяни взяли паузу в ракетних обстрілах, зосередившись на ударах дронами-камікадзе по Україні. Найімовірніше, це свідчить про накопичення ракет для майбутніх масованих атак.

Проте окупанти можуть змінити тактику, яку використовували восени – взимку торік. Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що росіяни досі можуть виготовляти високоточні ракети.

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Триває накопичення ракет

У Головному управлінні розвідки повідомили, що в Росії немає таких запасів, щоб запускати по Україні 100 ракет за раз, як це було торік. Однак вони продовжують отримувати комплектувальні частини для "Іскандерів" та "Кинджалів" з Європи через фірми-посередники.

До того ж зараз росіяни утримуються від масованих ракетних ударів, натомість використовуючи дрони-камікадзе. Ймовірно, у такий спосіб ракети все ж намагаються економити.

Почекаємо і подивимось, яку тактику вони використовуватимуть цієї зими. Тому що зараз ми бачимо використання великої кількості дронів, вони навантажують наші системи ППО. Але вони справді матимуть можливість використовувати ракети, їх накопичують,

– наголосив Михайло Подоляк.

Варто також відзначити, що росіяни планували, що тогорічні удари по енергетиці змусять Україну піти на поступки чи навіть здатися Росії. Оскільки це не спрацювало, окупанти можуть готувати й щось інше.

"На сьогодні ми маємо певний досвід та збільшену ефективність й масштабність нашої системи ПРО. Думаю, вона працюватиме ефективніше, ніж торік. Зараз вони використовують балістику, перероблені С-300 та керовані авіабомби. Подивимось, чи до цього додадуть ще й надзвукові та крилаті ракети", – зазначив радник голови ОПУ.

На жаль, балістичних ракет та керованих авіабомб у росіян достатньо, аби зараз тероризувати та вбивати цивільних українців. Надалі усе залежатиме від їхніх запасів крилатих і високоточних ракет.

Інтерв’ю з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео

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