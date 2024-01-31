Очевидна зміна тактики: які нові цілі у росіян для ракетних атак

Росія продовжує ракетний терор України. Повітряна тривога лунає щодня у різних містах, а жертвами ворога стають мирні люди. Однак, порівнюючи з 2023 роком, цілі в окупантів змінилися.

Судячи з останніх атак, росіяни дещо змінили тактику обстрілів. Про це 24 Каналу розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, зауваживши, що раніше окупанти намагалися вразити об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Що тепер є ціллю для росіян

За словами Олексія Мельника, відповідно до інформації, яка надходила про останні атаки окупантів, можна зробити висновок, що росіяни переважно ціляться по військових об'єктах, аеродромах, об'єктах військової інфраструктури.

Це очевидна зміна тактики. Не випадково це збіглося з тим, що публічно Україна оголосила про намір розвивати власне оборонне виробництво,

– зауважив Мельник.

Якщо говорити про кількість дронів і ракет, які збивають українські військові, то тут треба звернути увагу на пояснення Повітряних сил. Наприклад, якщо ціль "Шахедів" перебуває у безпосередній близькості до лінії фронту, то в української сторони немає достатнього часу, щоб зреагувати й перехопити ворожий повітряний об'єкт.

Також є повідомлення про те, що дрони чи ракети не досягають цілей. Тобто їх не вразили засоби ППО, але можна здогадатися, що це стало результатом застосування радіоелектронної боротьби. У будь-якому випадку цілі були знешкоджені.

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