В Росії точно полетять шапки, – майор запасу про влучність нашої ППО у відбитті масованої атаки
Під час повітряної тривоги, яка пролунала приблизно о 17.00 29 травня, повідомлялось про роботу радіоелектронної боротьби ворога. Окупанти буцімто запускають так звані фальш-цілі.
Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що у росіян зараз підгорає. Адже вони не можуть зрозуміти, як Повітряним силам ЗСУ вдається стовідсотково збивати всі їхні ракети та БпЛА.
Важливо Генштаб уточнив дані про збиті повітряні цілі під час масованої атаки по Україні
Хочуть досягти якоїсь незрозумілої мети
Останні дні в Києві та області стали частіше лунати сигнали повітряної тривоги і як наслідок атаки авіацією та БпЛА. Спочатку ворог запускав велику кількість "Шахедів" для того, щоб найімовірніше перевірити протиповітряну оборону України.
Всі "Шахеди" були знищені, а далі була атака вночі, і тоді поряд з БпЛА окупанти запустили крилаті ракети повітряного базування Х-101 та Х-555, які теж були ліквідовані,
– підкреслив військовий аналітик.
Далі, він відзначив, росіяни вирішили випробувати нас, чи зможемо боротися з балістичними ракетами. Вони запустили 11 "Іскандерів" – "Іскандер-К" та "Іскандер-М". І вони всі були знищені. А зараз вони запускають так звані хибні цілі.
Російські загарбники хочуть досягти якоїсь незрозумілої мети, тому атакують саме у такий спосіб. Поки що наша ППО з цим може впоратись.
Олексій Гетьман припустив, які цілі прагнуть досягти росіяни своїми атаками на Київ: дивіться відео
Дуже потужна ракетна атака
"Росіянам важко усвідомити, як так виходить, що ми збили"Кинджали", а вони говорять, що ці ракети нібито "досягли мети". Х-101 та Х-555 – ми теж знищили, а вони теж про це не розповідають", – наголосив майор запасу ЗСУ.
11 балістичних ракет, на його думку, це дуже потужна ракетна атака. Всі цілі українськими ППО були знищені. І ворог не може в це повірити.
Скоріш за все вони шукають систему Patriot. Адже російські пропагандисти розповідають на своїх телеканалах, що ЗСУ не має можливості збивати такі ракети, як "Кинджал" та "Іскандер,
– зауважив Олексій Гетьман.
Сьогодні в Росії є серйозні проблеми всередині ракетних військ. І там голови полетять точно, адже вони не очікували, що українські Повітряні сили зможуть нищити всі класи ракети, які є в росіян.
"Щонайменше довкола Києва можемо нищити. Сподіваюсь, що так само зможемо стовідсотково збивати всі ракети на всій території України", – відзначив він.
Читайте також Росія влаштувала комбіновану атаку вночі та повторний удар вдень: головне про терор 29 травня
Більше про ракетні атаки 29 травня
- Ворог двічі за добу завдав потужних атак по території України вночі та вдень. Для цього він використовував стратегічну авіацію, яка випустила ракети Х-101/Х-555, та дрони-камікадзе "Шахед".
- У Генштабі повідомили, що українським ППО вдалося збити 36 з 40 крилатих ракет, а також 30 з 39 іранських БпЛА.
- Другу тривогу в Київській області оголосили приблизно о 11.09. А потім вона поширилась на інші області. Проте в Києві вже об 11.15 пролунали вибухи. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що це свідчить про застосування ворогом балістичних ракет.
- Водночас Валерій Залужний зауважив, що Київщину було атаковано балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Всі цілі були знищені силами та засобами ППО.
- Втретє сигнал повітряної тривоги 29 травня на Київщині, а також в двох інших областях пролунав близько о 17.00. Повідомлялось, що працює ворожа РЕБ та була запущена фальш-ціль. Приблизно за годину пролунав відбій тривоги.