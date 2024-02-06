Чому зменшилася кількість ракетних і дронових атак: Ігнат оцінив запаси росіян

Упродовж останнього часу Росія застосовує дещо менше "Шахедів" та ракет, ніж зазвичай. Але все одно атаки відбуваються майже кожної доби.

Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, зауваживши, що окупанти можуть виготовляти і ракети, і "Шахеди" на своїй території. Однак вже була інформація, що російська зброя вже значно нижчої якості, ніж раніше.

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Атаки відбуваються чи не щодня

Як розповів Ігнат, упродовж останнього часу ворог запускає багато балістичних ракет. Зокрема, сьогодні вночі загинула двомісячна дитина внаслідок обстрілу ракетами С-300. Проти цих ракет складно працювати, адже росіяни мають їх буквально тисячі. А збити їх можуть не усі зенітні ракетні комплекси.

З 29 грудня 2023 року вже було три масовані атаки "Шахедами". До прикладу, в новорічну ніч окупанти запустили 90 дронів. Зараз є певна пауза. Цілком можливо, що загарбники накопичують дрони для подальших масштабних атак.

Очевидно, що їм потрібен певний час, щоб накопичити дрони для подальших атак. Не хочу нікого лякати, але все-таки дрони застосовують майже щоночі у тій чи іншій кількості. Одного разу можуть 90 запустити, потім місяць пускають по 5 – 10 – 15 – 20. Не виключено, що ворог планує щось гидке. Зима триває,

– сказав Ігнат.

Нещодавно ворог також зосередився по об'єктах паливно-енергетичного сектору. Кілька тижнів тому почалися такі атаки на Сході.

Атаки по Україні: коротко