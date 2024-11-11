Треба готуватися: Росія планує масований удар по Україні

Російські окупанти накопичують ракети для наступного масованого удару по Україні. Сьогоднішня імітація пусків є чітким сигналом, що потрібно готуватися до такої атаки.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Не секрет, що окупанти мають наміри знову бити по критичній інфраструктурі України.

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Чому Росія підіймала літаки, але ракет не запустили

Як відомо, вночі 11 листопада Росія підняла в повітря свої літаки Ту-95МС і МіГ-31К, але пусків ракет не було. Так вони готуються до майбутнього ракетного удару. Найімовірніше, це було умовне навчання, щоб відпрацювати наступну атаку.

Чому вони не зробили пусків? Думаю, що хотіли перевірити, як зреагує наша протиповітряна оборона. Також, щоб здійснити таку атаку, потрібно залучити різні літаки, наземні комплекси тощо. Вони все це хотіли відпрацювати,

– сказав Гетьман.

Останній масований ракетний удар по Україні відбувся 26 серпня 2024 року. Тоді окупанти запустили понад 200 різних повітряних цілей. За цей час вони явно накопичили достатньо ракет для такої атаки.

Зверніть увагу! Військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков також вважає, що Росія накопичує ракети та готується до масованої атаки. Цілком ймовірно, що Росія може здійснити її вже ближче до зими.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко зауважив, що Росія готова до масованих обстрілів. А імітація пусків, яка відбулася 11 листопада теж демонструє, що окупанти вже можуть завдавати таких ударів.