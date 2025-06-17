Протидіяти цьому реально: ексофіцер Повітряних сил пояснив тактику нового обстрілу України

Росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні у ніч на 17 червня 2025 року. Ворог запустив по мирних мешканцях понад 440 дронів і 32 ракети. Наша держава пережила ще одну надзвичайно складну ніч, проте протидія ворогу триває і можлива й надалі.

Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, що основна тактика росіян – перевантаження української протиповітряної оборони. Окупанти запускають різноманітні засоби ураження, які створюють комбіновану атаку з ускладненими можливостями перехоплення.

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Як протистояти росіянам

Анатолій Храпчинський підкреслив, що сучасна війна потребує багато потужностей, які змогли б сформувати надійний щит.

Необхідна велика кількість засобів виявлення: як класична радіолокація, звукова, візуальна, так й інші елементи. Останнім часом активно розповсюджується інформація про вимкнення мобільного зв'язку для того, щоб ускладнити роботу "Шахедам",

– сказав колишній офіцер Повітряних сил.

Проте, за його словами, мобільний зв'язок може стати одним із головних елементів маловисотного радіолокаційного поля за допомогою залучення пасивної радіолокації.

Додатково треба казати про збільшення можливостей перехоплення. Є пропозиції щодо створення зенітних дронів. Уже є готові рішення, які пропонують українські компанії. Треба відкривати центри підготовки, щоб всі охочі могли бути залучені до груп, які будуть займатись перехопленням повітряних засобів ураження,

– висловися Храпчинський.

Це буде можливо робити, використовуючи зенітні дрони, малі зенітні ракети та стрілецьку зброю.

Колишній офіцер Повітряних сил наголосив, що ворог не заспокоїться, і Україні треба ставити реальну ціль – руйнація Росії та посилення українських можливостей, адже без цього окупанти й далі будуть нарощувати свої сили та атакувати нашу державу.

Варто зазначити, внаслідок нічної атаки 17 червня, Повітряні сили повідомили про значні руйнування й жертви у Києві, проте ворог атакував й інші міста України. Українська ППО знищила 428 ворожих цілей, серед яких – дрони Shahed, ракети "Кинджал", Х-101, "Калібр" та інші типи високоточної зброї.