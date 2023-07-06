Загальний залп у 28 ракет: в ОК "Південь" попередили про загрозу нових атак ворога
На чергуванні в Чорному морі залишаються бойові кораблі ворога. Тому зберігається висока загроза нової ракетної атаки по Україні.
Про це 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, до нічного удару по Львову російські окупанти готувались ще ввечері 5 липня.
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"Тепер на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три надводних і три підводних кораблі. Враховуючи випущені "Калібри", тепер загальний залп становить 28 ракет", – сказала Гуменюк.
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Це дуже високий рівень ракетної загрози, тому розслаблятися не можна. Ворог намагається підбирати зброю зі своїх запасів.
Росіяни готувались до атаки
Під час атаки по Львову ворог намагався маневрувати, що свідчить про підготовчу акцію. Раніше він здійснив обманні пуски, щоб з'ясувати розташування української ППО і спланувати маршрут свого удару.
Крім того, росіяни намагаються просто виснажувати українську систему ППО. Також вони тримають населення в постійному напруженні – це елемент гібридної війни.
Росіяни вдарили по Львову: основне
- Вночі проти 6 липня російські загарбники запустили ракети по Львову. Було влучання в багатоквартирний будинок, унаслідок чого загинули люди. Уже відомо про чотирьох загиблих і багатьох поранених.
- Міський голова Андрій Садовий заявив, що влада виділить перші 100 мільйонів для ліквідації наслідків нічної атаки, а також надасть тимчасовий прихисток тим, хто втратив житло.
- Повітряні сили повідомили, що ворог застосував крилаті ракети "Калібр". Пуски були з Чорного моря. Українським захисникам вдалося знищити 7 з 10.