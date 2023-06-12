Загроза для Києва: навіщо Росія перекинула до Брянської області береговий комплекс "Бал"

Росія не припиняє спроби ракетного терору українських міст. Для цього вони використовують навіть берегові ракетні комплекси "Бал", які призначені для морських цілей.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь. За його словами, цей комплекс несе крилату ракету Х-35, а тому має бути по зубах українській системі протиповітряної оборони.

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Ракета становить безпосередню загрозу для Києва

Х-35, як і ракета "Нептун", призначена для ураження кораблів противника і має схожі характеристики. Це орієнтовно 300 кілометрів дальності, що становить загрозу для багатьох міст України, зокрема столиці Києва.

"Ці ракети схожі на наші "Нептун". Обидві ракети почали розроблятись на базі попередніх напрацювань ще у Радянському Союзі. Це також свідчить, що в Росії закінчуються ракети", – зазначив заступник директора Центру досліджень армії.

Самусь додав, що в Росії закінчуються певні типи ракет, а щоб якось це компенсувати вони використовують нетипові ракети. Наприклад, комплекс "Бал" у Брянській області зможе діставати умовно морськими ракетами до столиці України – Києва.

Також росіяни намагатимуться завдавати удари по військових об’єктах. Ця тактика схожа на те, як вони використовують зенітні комплекси С-300 для ударів по наземних цілях.

Що відомо про ракетні комплекси "Бал"